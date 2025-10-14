Lo que hasta ahora revelan investigaciones de ataque a activistas venezolanos en Bogotá

La tarde de este lunes, 13 de octubre, el activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche -ambos venezolanos- fueron víctimas de un ataque en la ciudad de Bogotá, cuando unos individuos se bajaron de un vehículo y les dispararon en múltiples ocasiones, hiriéndolos en sus extremidades inferiores.

De acuerdo con información difundida por el medio Noticias Caracol, dos presuntos sicarios se bajaron de un vehículo frente a un edificio del que salían Velásquez y Peche disparándoles varias veces. Unos segundos después, estas personas salieron corriendo del lugar abordando nuevamente el vehículo y dándose a la fuga.

La Defensoría del Pueblo de Colombia fue la primera institución que rechazó y denunció el atentado contra los activistas. En un comunicado difundido en X, el organismo recordó que Yendri Velásquez es solicitante de asilo en Colombia “luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”.

“Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas”, agregó la Defensoría.

#Colombia | Dos activistas venezolanos fueron atacados por sicarios en el norte de Bogotá. Cámaras de seguridad captaron el momento del atentado. ¿Qué dicen las autoridades?



Ampliación >>>

¿Dónde ocurrieron los hechos?

De acuerdo con el mapa compartido por el medio colombiano El Tiempo, el hecho ocurrió a la salida de un conjunto residencial sobre la carrera 19 con calle 134, en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

“Se presenta un hecho en el sector de Cedritos, donde desafortunadamente dos personas de nacionalidad venezolana resultan lesionadas por impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores”, explicó el teniente coronel Ricardo Chaves.

🚨🔫 Hallan vehículo y armas usadas en el atentado contra activistas venezolanos en Bogotá



🇨🇴 La Policía Metropolitana de Bogotá localizó el vehículo y las dos pistolas presuntamente utilizadas en el ataque armado contra los activistas venezolanos @yendrive y @LuisPecheVE,… pic.twitter.com/mZ2LPFbn0r — EVTV (@EVTVMiami) October 13, 2025

En declaraciones a la W de Colombia el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mencionó que las autoridades pudieron verificar, a través de las cámaras de seguridad del edificio en el que residen Velásquez y Peche, que un vehículo Mazda salió de la misma estructura, se estacionó y de ella se bajaron tres individuos en el mismo instante en que las víctimas salían de la edificación.

“Lo que tenemos conocimiento y lo que hemos podido verificar con cámaras es que del edificio en el cual también residían estas personas sale un vehículo, un vehículo Mazda, lo parquean, se bajan tres individuos, y en el mismo instante van saliendo por la puerta principal del edificio las dos víctimas. Estas personas sin mediar palabra les disparan contra su humanidad en varias ocasiones rápidamente huyen del lugar se fugan y llega la policía los trasladamos a la Reina Sofía para ser atendidos y seguimos con la búsqueda de estas personas”, agregó.

¿Qué incautaron del vehículo?

Autoridades bogotanas informaron que, con las características plenamente identificadas del vehículo, se activó lo que denominan “plan candado”. Horas después, este fue ubicado en la localidad de Suba, ubicada en el extremo noroccidental de la capital colombiana.

Según el teniente coronel Ricardo Chaves, en el interior del vehículo hallaron las dos pistolas con las que presuntamente se cometió el atentado. Además, encontraron cargadores de munición.

“Inmediatamente, tenemos características y activamos el plan candado en la jurisdicción, logrando la ubicación del mismo en la localidad de Suba”, agregó Chaves.

Las personas que se encontraban dentro del vehículo de los atacantes huyeron del lugar a pie y en este momento son requeridas por las autoridades.

Testimonio de alguien de la zona

Noticias Caracol difundió el testimonio de uno de los habitantes de la zona que presenció el hecho y relató brevemente lo ocurrido en el momento en que agredieron a Yendri Velásquez y Luis Peche.

“Realmente, fue aturdidor porque salen con mucha violencia y se ensañan con esas personas, luego lo que hice fue arrojarme al suelo y salir corriendo a buscar protección. Espero que los agredidos se encuentren bien”, dijo el testigo, quien no fue identificado.

Esta persona dijo haber escuchado alrededor de 15 a 20 detonaciones. “Eran dos pistolas, dos armas de fuego muy potentes”, añadió el testigo en sus declaraciones.

No había denuncia previa

Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló en declaraciones a W Radio que no existía una denuncia previa por parte de las víctimas. “No había ningún tipo de requerimiento o amenaza formal. El comandante del CAI de la zona tampoco había recibido algún tipo de denuncia”, señaló.

Autoridades tienen el nombre de una persona por la factura de un Oxxo

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá adelantó que tienen el nombre de una de las personas que iba en el vehículo, puesto que hallaron un recibo de un Oxxo que se ubica cerca del lugar de los hechos, pero que todavía están haciendo indagaciones.

“Estamos verificando las cámaras del lugar, en el entendido que es un edificio inteligente y las cámaras no nos entregaron los videos, nos tocó mediante orden a Policía Judicial que un fiscal no los diera”, añadió.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.