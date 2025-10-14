Hombres armados dispararon la tarde de este lunes, 13 de octubre de 2025, contra dos activistas venezolanos: el consultor y politólogo Luis Peche, y el también defensor de derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+, Yendri Velásquez, cuando salían de un edificio en la zona norte de Bogotá, en Colombia.

Aquí las claves del hecho:

¿Qué?

De acuerdo con reportes policiales de Colombia, se trata de un “ataque sicarial” que ocurrió cuando ambos iban a tomar un “servicio de transporte” público y fueron abordados por dos hombres que les dispararon desde un vehículo.

Fuentes cercanas a las víctimas indicaron que ambos recibieron varios disparos, pero se encuentran “estables”.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, los victimarios de los activistas están en fuga.

¿Quiénes son los activistas?

La carrera de Luis Alejandro Peche Arteaga ha estado ligada a la política y a la oposición venezolana. Es internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, con un máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. En 2018 fundó Sala 58, una organización de consultoría política donde se desempeña como gerente general. Entre 2017 y 2018 trabajó en la preparación de proyectos legislativos y asesoría política de diputados de la oposición de la Asamblea Nacional venezolana. Antes, entre 2013 y 2014, fue coordinador en el exterior de la ONG Voto Joven. A mediados de este 2025, Peche se residenció en Bogotá motivado por la persecución política en Caracas.

Yendri Velásquez es una de las voces más importantes del movimiento LGTBIQ+ de Venezuela. Como activista y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, documentó y denunció numerosos casos de discriminación de esa comunidad en el país. El 3 de agosto de 2024, menos de una semana después de las elecciones presidenciales, autoridades militares del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar lo detuvieron durante seis horas, anularon su pasaporte y le impidieron subir a un vuelo con destino a Ginebra, Suiza, donde participaría en una actividad de la Organización de las Naciones Unidas​. Poco después de este hecho, huyó de Venezuela y se refugió en Colombia, en donde había pedido asilo. Actualmente trabaja con Amnistía Internacional.

Lo que dicen en Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia fue la primera institución que rechazó y denunció el atentado contra los activistas.

“Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos. El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia”, dice parte del mensaje publicado en la red social X.

La misma institución recalcó que todos los migrantes y refugiados que estén en Colombia “deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades” que garantizan sus derechos. También instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar los hechos y esclarecerlos de forma rápida y exhaustiva para que se tomen “medidas urgentes de protección para las víctimas”.

Horas después, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al hecho a través de X.

“Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará”, dijo sin lamentar el atentado.

Según el mandatario, la Unidad Nacional de Protección (UNP) “ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país” que estén en territorio colombiano.

“Sabemos qué buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia”, apuntó.

Otras reacciones

Quien no tardó en pronunciarse fue Gina Romero, relatora Especial de la ONU para la libertad de Asociación y Asamblea. “Recibo con horror la información de que Yendri Velásquez sufrió un atentado en Bogotá el día de hoy y se encuentra recibiendo atención médica. Yendri había solicitado refugio en Colombia sin respuesta. La represión transnacional debe ser condenada”, escribió en X.

La líder opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció y condenó el atentado contra ambos activistas. “Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región”, expresó.

Machado pidió a Petro y a las autoridades colombianas una investigación exhaustiva y urgente sobre lo ocurrido. “Más importante aún, pedimos se garantice la protección para ellos y para los venezolanos exilados en Colombia”, escribió.

Las mismas exigencias hizo la plataforma Unitaria Democrática de Venezuela a través de un comunicado sobre el atentado de los activistas. “Reafirmamos que ningún acto de violencia o intimidación logrará silenciar la voz de quienes luchan por la libertad, la justicia y los derechos humanos del pueblo venezolano”, se lee en el documento publicado en X.

El excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, condenó que Velásquez y Peche hayan sido víctimas de la “violencia transnacional” en el exilio, donde buscaron refugio y protección de Colombia sin que sus solicitudes de asilo hayan sido atendidas.