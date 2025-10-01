El Mañanero del 1 de octubre: Hasta en la música se cuela la tensión política

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 1 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

Jorge Rodríguez contrapuntea con Danny Ocean



Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, aprovechó la polémica entre el cantante Danny Ocean y el rapero Louis BPM para arremeter contra el intérprete de “Me Rehúso”.

“Aparece otro supuesto artista que canta canciones de amor y que: ‘No, yo sí quiero una guerra, yo sí quiero que bombardeen, yo sí quiero que asesinen venezolanas y venezolanos’. El tal Danny Ocean”, dijo el exacalde de Caracas y exministro de Comunicaciones.

Ocean eliminó de su canal de YouTube una canción titulada “Sunshine”, que tenía en colaboración con el rapero, luego que este apareciera en los Premios Juventud 2025 vistiendo una franela que tenía impresa la frase: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”.

“la misión del recién restaurado departamento es esta: librar la guerra, prepararse para la guerra y prepararse para ganar“, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos

