“Pura coba”: La perla de Cabello sobre detención de niños en Venezuela

Este lunes 29 de septiembre, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre detención de niños en Venezuela es “pura coba”.

En rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), calificó de “cobas y mentiras” el informe del organismo que denuncia la detención de menores por motivos políticos en Venezuela.

“Esos son los informes que le pasa la señora María Machado en su locura y ellos lo reproducen y lo dan por cierto. Son unos manipuladores. Jamás se van a pronunciar por lo que hace Estados Unidos. Por eso, decimos que la ONU tiene que soltarse las amarras”, dijo.

¿Qué dijo la ONU sobre la detención de menores?

Según cifras del Foro Penal Venezolano (FPV), en Venezuela hay cuatro adolescentes detenidos por motivos políticos. Ellos son: Gabriel Rodríguez (16), Luisneidel Zúñiga Pérez (17), Dainer Abraham Rivero Maitán (17), Ángel Gabriel González Montaño (17).

En Venezuela aún hay 4 adolescentes detenidos arbitrariamente:

– Gabriel Rodríguez, 16 años

– Luisneidel Zúñiga Pérez, 17 años

– Dainer Abraham Rivero Maitán, 17 años

– Ángel Gabriel González Montaño, 17 años

El pasado 22 de septiembre la Misión de ONU denunció que más de 220 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos por el régimen de Maduro tras las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio de 2024.

Misión de la ONU denuncia que más de 220 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos por el régimen de Maduro tras el 28J de 2024 y que han sufrido torturas y violencia sexual

En el informe, la Misión denunció golpizas, aislamiento prolongado, amenazas contra ellos o sus familias, y, en casos graves, violencia sexual como desnudez forzada, tocamientos inadecuados durante registros y violencia psicológica.

Los expertos registraron casos en los que adolescentes fueron detenidos sin respetar el debido proceso, imputados con delitos graves como el terrorismo, a pesar de que no se realizaron investigaciones adecuadas; sin mencionar que muchos fueron recluidos en condiciones inapropiadas, a menudo junto a adultos.

Amnistía Internacional (AI) también denunció la detención de adolescentes en el contexto postelectoral. En un informe presentado el 28 de noviembre de 2024, la organización puntualizó que en total fueron 198 niños de los cuales, en septiembre, fueron excarcelados más de 100 y en noviembre alrededor de 25, aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo.

AI consideró que estos hechos deben sumarse a la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con especial énfasis en los operadores de justicia y la cadena de mando que ordena y permite este ataque contra la infancia en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

