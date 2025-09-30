José Sánchez Montiel ‘Mazuco’: un año detenido sin debido proceso

Este martes 30 de septiembre se cumple un año de la detención de José Sánchez Montiel, conocido como “Mazuco”, exdiputado de la Asamblea Nacional y exsecretario de Seguridad Ciudadana del Zulia.

De acuerdo con el testimonio de su asistente citada en nota de prensa, Rossaly Nava Urdaneta, el 30 de septiembre de 2024 Sánchez salió de su residencia en Maracaibo a bordo de una camioneta que presentó fallas mecánicas. Un amigo, el ciudadano ítalo-venezolano Antonio Gerardo Buzzetta, acudió a ayudarlo. Ambos fueron interceptados por una comisión policial cerca de la avenida Milagro Norte y trasladados sin orden judicial al Servicio Especial de Máxima Seguridad (Sesmas), en el Internado Judicial Rodeo I (Miranda), donde permanecen recluidos.

Salud en riesgo

“Mazuco” ha sido víctima de persecución política desde hace casi dos décadas. En 2007 estuvo preso durante cinco años en Ramo Verde, donde desarrolló cáncer de próstata. Según su asistente, hoy sigue siendo paciente oncológico y presenta crisis de hipertensión vinculadas a los tratamientos que recibió.

Las condiciones en el Rodeo I agravan su estado de salud. Organizaciones de derechos humanos han documentado que en el SESMAS los detenidos enfrentan aislamiento prolongado, deficiencia alimentaria, falta de agua potable y ausencia de atención médica. La distancia de más de 900 kilómetros desde Maracaibo dificulta que sus familiares puedan visitarlo y llevarle alimentos o medicinas.

Sin debido proceso

Hasta ahora no se conocen con precisión las causas de la detención. Sánchez Montiel y Buzzetta fueron imputados por terrorismo y conspiración, pero no se les ha permitido designar abogados privados ni se sabe qué tribunal lleva la causa.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 823 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas Sánchez y Buzzetta, quienes fueron arrestados sin orden judicial ni flagrancia. Buzzetta, que no milita en ningún partido, se dedicaba a actividades comerciales y familiares antes de su aprehensión.

Un exdiputado en prisión

José Sánchez Montiel, de 66 años, fue secretario de Seguridad del Zulia durante el gobierno de Manuel Rosales y más tarde diputado principal y suplente de la Asamblea Nacional por Un Nuevo Tiempo. Tras culminar su período parlamentario, se dedicó a negocios privados y a la vida religiosa, como devoto de la Virgen de Chiquinquirá y de Emaús Perpetuo Socorro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.