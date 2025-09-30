La tensión política en Venezuela resuena en la música

En los últimos días ha ocupado titulares la polémica entre los artistas venezolanos Danny Ocean y el rapero Louis BPM, de la que incluso Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, opinó. Todo inició cuando el rapero, oriundo de Caracas, se presentó en los Premios Juventud 2025, llevados a cabo en Panamá. El artista apareció vistiendo una franela que tenía impresa la frase: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”.

Luis Ramón López López, conocido popularmente como Louis BPM, se presentó en estas premiaciones junto al artista urbano puertorriqueño ‘Farruko’ interpretando “Canaima”, un tema grabado recientemente en Venezuela con la participación de la Sinfónica Coral Kanaimö.

Tras esta aparición del rapero con ese mensaje, el cantante Daniel Alejandro Morales Reyes, cuyo nombre artístico es Danny Ocean y quien en múltiples ocasiones ha mostrado tener una postura contraria al gobierno, eliminó de su canal de YouTube una canción titulada “Sunshine”, que tenía en colaboración con Louis BPM.

En redes sociales, la frase que llevaba el rapero fue interpretada como un apoyo a Nicolás Maduro, en medio de un contexto de tensiones con el gobierno de Estados Unidos ante el despliegue naval para combatir el narcotráfico en el Caribe y que, según el presidente Donald Trump, ha dejado varios venezolanos fallecidos por ataques a supuestas lanchas que intentaban transportar droga.

Y la situación escaló aún más cuando el intérprete de “Me Rehúso” publicó un mensaje en su cuenta de X que, aunque no lo especifica, iba dirigido hacia el rapero: “Ya entendemos por qué andas en la tuya, tranquilo, espero que Venezuela se acuerde que fueron los del POP los que tuvieron las bolas bien puestas en el momento más difícil”.

Louis BPM ataca a Danny Ocean

Luego de que Danny Ocean eliminara la canción de YouTube, Louis BPM salió al paso de las críticas, diciendo que Danny podría haberlo llamado antes de eliminar la colaboración, en lugar de hacerlo público vía redes.

“Esto es pa’ Danny Ocean, que salió hablando mierda y echando la partida pa’ atrás. Tú tienes mi número, brother. ¿Por qué no me llamaste? Ah, no, te aprovechaste de que el momento está caliente y te fuiste pa’ Twitter. Tú eres un fresco, brother. Te lo voy a decir como decimos en criollo: usted es maldit* bruja, una bruja real”, opinó el rapero.

Además, el rapero también cuestionó al cantante sobre su aporte a la cultura venezolana. “¿Qué has hecho tú por la cultura de Venezuela? No te he visto poniendo arriba tus raíces… alzando tu bandera. Está muy mal lo que hiciste”.

Danny Ocean es una voz crítica

Danny Ocean vive fuera de Venezuela desde hace años, en los que ha sido constantemente muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro. Ha llegado a convertirse en un referente artístico de los venezolanos en el exilio por sus opiniones políticas muy marcadas, como ocurrió durante las elecciones presidenciales de 2024 y las protestas poselectorales, en las que denunció “fraude” electoral y los excesos cometidos contra los ciudadanos que protestaban.

Pocos días antes de las presidenciales del año pasado, Danny estrenó la canción “Escala en Panamá”, dedicada especialmente a los venezolanos en el exterior, con un mensaje de esperanza, reencuentro y “bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a casa”, frase en la que se escucha la voz de la líder opositora María Corina Machado. También, publicó el álbum “Venequia”, que aborda la crisis del país, la migración, el dolor, la separación, y lo que significa estar lejos.

Recientemente, durante un concierto que el artista ofreció en Argentina, un grupo de activistas que defienden los derechos humanos aprovechó para visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela. Durante dicho evento, exhibieron una camiseta con el mensaje “Cierren los centros de tortura”. El artista recibió la prenda con un gesto de apoyo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante la presentación, tanto Danny Ocean como la cantautora Elena Rose dedicaron mensajes a la situación del país y agradecieron a Argentina por recibir a miles de migrantes migrantes que huyen de la crisis.

Rodríguez se incluye en la polémica

El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, aprovechó la polémica entre ambos artistas para arremeter contra Danny Ocean, acusándolo de supuestamente promover una guerra en Venezuela.

“Aparece otro supuesto artista que canta canciones de amor y que: ‘No, yo sí quiero una guerra, yo sí quiero que bombardeen, yo sí quiero que asesinen venezolanas y venezolanos’. El tal Danny Ocean”, expresó Rodríguez.

Rodríguez cuestionó las críticas contra el rapero Louis BPM y defendió su mensaje: “Quienes deberían recibir el repudio de todo el pueblo de Venezuela son aquellos que llaman a la guerra, a la muerte y la destrucción”.

Por su parte, el gobernante Nicolás Maduro también salió a defender al rapero. Durante su programa Con Maduro+, el oficialista dijo haber visto “por encima” la presentación del rapero y Farruko en los Premios Juventud.

“¿Ustedes saben qué hacen con ellos? Activan todos los bots y toda la maquinaria comunicacional de los nazis, fascistas de aquí y del mundo. Ellos solamente dijeron: soy venezolano y no quiero guerra. Nadie quiere una guerra ni aquí ni en ningún lugar del mundo”, expresó Maduro. Según el líder oficialista, el mensaje de la franela de Louis BPM “expresa el sentimiento abrumador de toda la juventud”.

Inmediatamente, aunque no mencionó el nombre de Danny Ocean, se refirió a “influencers y cantantes de Miami” que supuestamente “quisieron llenar de violencia fracasaron”, y afirmó que “ellos le dirigen miles de bots para que lo ataquen, se intimide y no hable más”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.