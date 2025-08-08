El Mañanero del 8 de agosto: Registran 61 femicidios de enero a mayo y otras noticias

El Mañanero de Runrun.es del viernes 8 de agosto resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: Al menos 61 femicidios fueron consumados en Venezuela durante enero y mayo de este año, de acuerdo al reciente informe publicado este martes 5 de agosto por el monitor de femicidios Utopix, que fueron reseñados previamente por medios de comunicación y en redes sociales.

Vacaciones resilientes: fin de año escolar marcado por desgaste y carencias

Aseguran que a madres agredidas en vigilia cerca del TSJ no las dejaron poner denuncia

A un año del 28-Jul la CIDH exige actas, fin de la represión y justicia

Cabello acusa a Machado de liderar supuesto plan para detonar explosivos en Caracas

Utopix registra 61 femicidios de enero a mayo de 2025 en Venezuela

Donación de órganos de personas fallecidas está paralizada desde hace ocho años en Venezuela

Pérez Vivas rechazó acusaciones de Maduro que lo vinculan a supuesto plan terrorista

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello sobre recientes detenciones de opositores: "Es el lloriqueo de quienes llaman a la violencia, la desestabilización, la guerra y el terrorismo".



"Y esperan que el Gobierno se quede con los brazos cruzados", afirmó. https://t.co/ch1JJMU7bL pic.twitter.com/iGKND7YT3V — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 7, 2025

“Estuvimos frente a la máxima autoridad judicial del país, rogando por la libertad de nuestros hijos, hermanos, esposos, que llevan más de un año presos injustamente. Pero en lugar de justicia, nos respondieron con violencia, con miedo, con humillación”, Martha Lía Grajales, de la organización de DDHH Surgentes en entrevista con Efecto Cocuyo.