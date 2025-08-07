Vacaciones resilientes: fin de año escolar marcado por desgaste y carencias

En Venezuela la temporada vacacional ya inició, esto supone el fin de un periodo escolar 2024 – 2025 que estuvo marcado, nuevamente, por las precarias condiciones laborales que persisten en el sector educativo, con bajos salarios, déficit estructurales, despidos masivos de docentes y bajo rendimiento académico de los estudiantes.

Este miércoles 6 de agosto, Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es conversó con Fernando Pernía, pedagogo y cofundador de Cecodap, a través de un space en la red social X titulado “¿Qué hacer cuando la escuela está en pausa?”, en el que también se abordaron las complejidades que enfrenta el sistema educativo en el país, particularmente durante este último año: desafíos y aprendizajes y lo que significan las vacaciones para los estudiantes en un contexto de crisis económica.

Un año lleno de obstáculos

El cofundador de Cecodap hizo un balance sobre lo que fue el año escolar 2024 – 2025, período que sintetiza como un año “lleno de dificultades” que fueron continuas. Destacó que no ha sido la excepción respecto a años escolares anteriores y mencionó que debido a las condiciones laborales y estructurales, este periodo ha sido un reto para los docentes y estudiantes.

“Ha sido un reto para todos, (…) Hay un cansancio natural que tiene que ver con todo el esfuerzo realizado”, dijo el especialista.

Pernía destaca que en Venezuela existe un panorama particular, que denomina “vacaciones resilientes” debido a las condiciones económicas y la crisis social que atraviesa el país, que condicionan este lapso de disfrute para las familias, los niños y los docentes.

“En las condiciones en las que vivimos, poder tener un periodo para recrearse es fundamental (…) Son unas vacaciones resilientes porque encontramos un ambiente rudo, áspero para muchos de los niños y adolescentes sin posibilidades de qué hacer ni cómo seguir adelante, ni las expectativas de la alegría de lo que puede significar el fin del curso y las esperanzas del nuevo año. Aquí estamos en un tema de vivir el día a día”, explica.

Destaca que el periodo escolar debería ser un momento para que los adolescentes puedan tener “estímulos” y que puedan recrearse. Asimismo, indica que también debe ser un espacio para el aprendizaje y la formación. Sin embargo, esto no sucede en la mayoría de casos.

“Nos llama mucho la atención la cantidad de muchachos con los que tenemos contacto en sectores populares y medios, a quienes hemos invitado a alguna de las actividades que hacemos en Cecodap en este tiempo vacacional y nos dicen que no pueden porque están trabajando o van a trabajar; necesitan generar ingresos para sus gastos y para ayudar a la familia”, lamentó.

Rehabilitación de algunas instituciones es insuficiente

A pesar de que el Ministro de Educación, Héctor Rodriguez ha anunciado en reiteradas oportunidades la rehabilitación de instituciones, una cifra que varía entre 900 escuelas, para Pernía si bien esto es un logro, es una política que todavía no abarca a todas las instituciones y que termina siendo un número muy reducido debido a que en el país existen alrededor de 20 000 escuelas.

Por otra parte, subraya que persisten las precarias condiciones laborales, que inciden en la asistencia “regular y continua” de los docentes debido a que los incentivos -bonos y prestaciones sociales- no cubren las necesidades ni expectativas.

“No podemos tener cambios significativos en la realidad si no hay cambios importantes en cuanto a los problemas estructurales. Cuando uno va a las reuniones hablan de aspectos de gerencia cotidiana, de sobrevivencia, de mantener la escuela abierta; si hay agua, si hay luz, si están los docentes (…) estamos permanentemente hablando de circunstancias que, en la mayoría de los casos, no tienen que ver propiamente con el currículum, con lo pedagógico”, comentó durante la entrevista en X.

Plan Escuelas Abiertas recae sobre un personal extenuado

El cofundador de Cecodap mostró su preocupación sobre el recientemente creado Plan Escuelas Abiertas promovido por el Ministerio de Educación con la finalidad de asegurar “el bienestar de los estudiantes” durante las vacaciones. En este sentido, señaló su inquietud ya que las responsabilidades recaen sobre el personal que viene extenuado tras el periodo académico.

“Nos preocupa que se haya anunciado que son los docentes el personal al que se está llamando para que apoye voluntariamente, pidiendo que sean comprometidos con sus comunidades (…) Esto está recayendo sobre un personal que está muy desgastado por las condiciones de este año”, puntualiza.

¿Cómo mantener ocupados a los adolescentes durante las vacaciones?

El pedagogo ofreció algunas recomendaciones que pueden funcionar para las familias que buscan alternativas, particularmente adaptadas a su contexto económico, que pueden ser recreativas, lúdicas e incluso de formación que podrían funcionar para los adolescentes durante la temporada vacacional.

En este sentido, señala que en los espacios comunes en los condominios se pueden desarrollar actividades deportivas, artísticas, musicales o ver películas.

Por otro lado, en el núcleo familiar recomienda establecer acuerdos para una sana convivencia y, por último, indagar sobre planes vacacionales que ofrecen instituciones públicas, que permitan que se disminuya el uso prolongado de herramientas digitales que pueda afectar el rendimiento del joven durante el día.

Por último, Rodolfo Pernía espera que tras el periodo vacacional, el sector educativo pueda contar con mejores condiciones laborales. “Durante este tiempo en pausa nosotros abogamos porque los maestros puedan recuperarse y ojalá tener mejores condiciones el año que viene para que nuestros hijos disfruten de una educación de más calidad”, finalizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país