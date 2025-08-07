Cabello acusa a Machado de liderar supuesto plan para detonar explosivos en Caracas

En una rueda de prensa este 7 de agosto el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señaló a la líder opositora, María Corina Machado, de encabezar supuestos planes para detonar explosivos en varios puntos de Caracas.

En la misma alocución, el ministro madurista anunció la detención de unas quince personas que estarían vinculadas con el presunto plan desmantelado, entre ellos “Alias Titi”, presunto integrante del Cartel de La Guajira detenido en Colombia por el delito de extorsión. Detalló que de los 15 detenidos, 13 fueron capturadas en el contexto de la operación y los otros dos ya estaban bajo custodia.

Cabello dijo que otro de los detenidos, a quien identificó como José Daniel García Ortega, tenía la intención de detonar un lote de explosivos en la zona de Plaza Venezuela. El gobierno habría infiltrado a gente en el plan, lo que les permitió reconocer “quién iba a poner” los explosivos y en dónde. La acción “terrorista” se ejecutaría el pasado domingo, 3 de agosto.

De acuerdo con la versión de Cabello, García Ortega dejó un bolso con tres kilos de TNT en la plaza de La Victoria de Plaza Venezuela. Posteriormente, fue capturado por las autoridades.

“La jefa del plan es esta”, dijo Cabello, mientras señalaba en una pizarra la imagen del rostro de Machado. “Ella es subalterna de estos”, agregó, al tiempo que señalaba una bandera de Estados Unidos.

“Estas son sus células clandestinas”, insistió Diosdado, al referirse al llamado que hizo hace unos días la dirigente de Vente Venezuela a los ciudadanos a “organizarse”: “Vamos a ver quién puede más. Ella dice ‘nos están declarando la guerra (…) ‘. Pero la guerra la está declarando ella (…) Lo que ‘iba a pasar’ eran esas explosiones”, sentenció.

Los supuestos involucrados

El titular del MIJ dijo que el “explosivista” había sido contactado por alias «la Negra» y «el Flaco», quienes le habrían ofrecido 20 000 dólares por involucrarse en el atentado.

En el sitio web de “Con el mazo dando” publicaron los nombres de los detenidos: José Daniel García Ortega, Yoscar Salazar, Arturo Sairias Gómez, Leomar Andrey Guerra, Jorge Leandro Jiménez, Adriana Esther Cedeño, Yasmín del Valle Tirado, Carlos Ascanio, Lorena Graciela García, Alberto José Gutiérres, Zurisaday Isabel Vázquez, Tamara Ortega, Alias “Titi”, Francisco Javier Pinol Labarca y Alias “Chichito”.

Reveló el dirigente oficialista que uno de los detenidos habría revelado que uno de los objetivos era atentar contra «un peso pesado» del gobierno.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país