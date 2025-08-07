Pérez Vivas rechazó acusaciones de Maduro que lo vinculan a supuesto plan terrorista

El ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, condenó las acusaciones que hizo Nicolás Maduro en su contra, vinculandolo a un supuesto plan terrorista.

“Señor Nicolás Maduro, rechazo categóricamente sus acusaciones, y más bien lo señalo a usted de ser la cabeza de un movimiento de violencia contra nosotros los venezolanos de bien que no nos prestamos para lavarle la cara con sus fraudes electorales, mediante los cuales pretenden perpetuarse en el poder”, dijo en un video a través de su cuenta de X.

Pérez Vivas respaldó la posición de la Plataforma Unida de Venezuela (PUD) de convocar a la abstención en las pasadas elecciones de alcaldes y concejos municipales el pasado 27 de julio y de gobernadores y Asamblea Nacional el 25 de mayo.

“Una vez más, Nicolás Maduro recurre a la calumnia, a la agresión y a la amenaza para descalificar a quienes dan la cara exigiendo el respeto a la soberanía popular”, sentenció el otrora dirigente del partido Copei.

Durante un acto llevado a cabo este miércoles 6 de agosto con autoridades regionales y municipales, Maduro acusó sin mostrar pruebas a Pérez Vivas.

“Hay gente conspirando para echar a perder la paz y la tranquilidad del país, están organizando núcleos terroristas para poner bombas y matar gente”, sostuvo el gobernante.

Pérez Vivas aseguró que Maduro y sus acólitos, apoyados por la cúpula militar, irrespetaron la voluntad del pueblo el pasado 28 de julio de 2024.

“Ahora, luego de que tú te robaste las elecciones presidenciales, desconociste el voto ciudadano, entonces sales a acusarnos a quienes hemos mantenido firme esta postura”, sentenció el ex gobernador.

El ex mandatario regional acusó a Maduro de representar el lado violento de la política.

“Ustedes, los que forman parte de la cúpula y de la camarilla golpista venezolana, aparecieron en la escena pública de nuestro país a través de un acto de sangre. Ustedes no son dirigentes forjados en las luchas populares, en la organización social del pueblo, en el mundo académico, en el mundo obrero, no, ustedes aparecen en la vida política por la vía del terrorismo, de la violencia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.