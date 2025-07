El Mañanero del 28 de julio: Mapa rojo en las principales alcaldías del país y otras noticias

El Mañanero de Runrun.es del lunes 28 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes del fin de semana: El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó pasadas las 11 de la noche de este domingo 27 de julio, que en las elecciones municipales y de concejales hubo una participación de 6.273.531 electores, con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obteniendo la mayoría de las principales alcaldías del país.

#AHORA | Jorge Rodríguez: "Esperemos que quienes ganaron reciban la felicitación de quienes no resultaron favorecidos y que reciban la honra suficiente aquellos que participaron y no quedaron por la vía del voto" pic.twitter.com/Eb6UKf791Z — Runrunes (@RunRunesWeb) July 28, 2025

“Esas elecciones eran una meta que, evidentemente, no se alcanzó porque no estábamos compitiendo con las mismas reglas. Con reglas democráticas no hubiera pasado lo que pasó. Este es un régimen que se aparta de toda convivencia democrática y que no tiene freno a nada. Nosotros seguimos en nuestra lucha para recuperar la voluntad popular que se expresó en julio pasado y lo vamos a lograr en cualquier momento. Cada paso es un avance”, Edmundo González Urrutia en entrevista con El País de España