Presiones para votar marcan el inicio de la jornada electoral

Llegó el día de las elecciones municipales y de concejales. Casi a las 9:00 de la mañana de este domingo, 27 de julio, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, anunció que estaban abiertas más del 98 % de las mesas electorales de todo el país.

“El proceso se desarrolla con absoluta normalidad. A esta hora (8: 42 a.m.) ya tenemos aperturadas el 98 por ciento de las mesas electorales en todo el país sin reportes de mayores incidencias”, detalló el funcionario.

Además de elegir los 335 alcaldes y 3.471 concejales, este domingo también se realiza una consulta popular nacional juvenil, donde se escogerán más de cinco mil proyectos para las Comunas y Circuitos Comunales. En esta consulta pueden participar a partir de los 15 años de edad.

Y como ocurrió en la elección del 27 de mayo, en estos comicios municipales también se vio baja asistencia de electores a los centros de votación desde el inicio de la jornada. Según el recorrido del medio aliado TalCual, en el centro Dr. Jesús Arocha de Petare acudieron pocos electores, pero se vieron más que en centros del municipio Libertador.

Asimismo, el medio reportó que en el Colegio Andrés Bello de la avenida México, las mesas de votación estaban vacías pasadas las 8:00 de la mañana. Solo se veían miembros de mesa en el lugar.

9:20 am | En el centro electoral Dr. Jesús Arocha de Petare hay pocos electores, pero más que en los los centros de Libertador. El encargado del centro electoral dijo que acudieron todos los miembros de mesa y que el proceso fluye con normalidad. #EleccionesMunicipales2025 pic.twitter.com/qn5OzmRRw9

8:30 am | El encargado del centro electoral Andrés Bello, de la avenida México, informó que no se presentaron los miembros de mesa y que constituyeron con los testigos de los partidos políticos. Dijo que no ha habido inconvenientes. Aseguró que hay poca presencia de electores… pic.twitter.com/YLnFn7lZMg