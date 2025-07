“Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer” y otras perlas de Edmundo González

El 28 de julio de 2024 se cumple un año de las elecciones presidenciales, una fecha que cambió el rumbo del país entero, pero sobre todo la vida de Edmundo González Urrutia. Según los resultados difundidos por el Comando ConVzla, el conteo de votos le daba la victoria al candidato opositor, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó -aún sin presentar pruebas con las actas- que Nicolás Maduro fue el ganador.

A pesar del reconocimiento nacional y de gran parte de la comunidad internacional, Edmundo González tuvo que exiliarse en Madrid (luego de estar refugiado en la Embajada de Países Bajos y luego en la de España). Desde la capital española, el opositor sigue trabajando para que -como lo ha dicho en múltiples ocasiones- se haga respetar la voluntad de los venezolanos en las urnas.

En una entrevista que concedió al medio El País de España, González Urrutia reconoció que la meta fijada para el 28 de julio del año pasado no se alcanzó porque “no estábamos compitiendo con las mismas reglas”. Aun así, mantiene su postura de que aquel día hubo un “megafraude”.

¿Para qué sirvieron las elecciones y cuáles son los avances?

“Esas elecciones eran una meta que, evidentemente, no se alcanzó porque no estábamos compitiendo con las mismas reglas. Con reglas democráticas no hubiera pasado lo que pasó. Este es un régimen que se aparta de toda convivencia democrática y que no tiene freno a nada. Nosotros seguimos en nuestra lucha para recuperar la voluntad popular que se expresó en julio pasado y lo vamos a lograr en cualquier momento. Cada paso es un avance”.

Sobre los avances alcanzados a la fecha, señaló: “Cuando uno observa el número de países que nos han reconocido, así como las declaraciones y los acuerdos que se han producido a lo largo de este año, uno ve que la comunidad internacional guarda un claro respaldo a nuestra candidatura. Estamos compitiendo con un gobierno que no tiene límites y que está cada vez más aislado”.

“Se dice mucho del respaldo de las Fuerzas Armadas. En todos los centros de votación que funcionaron en instalaciones militares gané yo. En todos. Esa es la prueba más fehaciente de que ellos están conscientes de que ya perdieron la legitimidad popular que en algún momento tuvieron”.

“María Corina [Machado] es una líder nacional a la que hicieron todo lo posible por acallar. No le permitieron presentarse en las elecciones y le pusieron todas las trabas a su candidatura y ganó ampliamente. Se ha tenido que refugiar y apartarse. No es fácil, claro. Vivir en esta situación implica tener una capacidad de resiliencia muy fuerte. Y en eso estamos. Cada vez que voy al exterior y me encuentro con un dirigente o un presidente extranjero, lo que te dan son ánimos, muchos ánimos”.

Apoyo internacional e intervención del gobierno español

Al ser consultado sobre una mediación internacional para que se reconocieran los resultados, dijo: “Las negociaciones siguen. Creo que hay muchos gobiernos que están conscientes de que eso fue un megafraude y que, por esa razón, han dejado de reconocer al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Desde fuera, yo y desde dentro, María Corina, con todas las limitaciones que tiene”.

“Yo tengo interlocución con todos los sectores políticos de España, empezando por el Gobierno. A los pocos días de haber llegado tuve una muy franca y grata reunión con el presidente del Gobierno. Después he tenido dos conversaciones informales, muy gratas, con el canciller [ministro de Exteriores] Albares. Y he visitado a todos los líderes de los partidos políticos del Congreso de los Diputados”.

“El respaldo permanece, claro. He estado invitado a actos políticos de los partidos en distintas ocasiones. Y al presidente Sánchez lo vi en Barcelona en octubre”.

Sobre el canje de presos entre Venezuela y EEUU

“Yo pienso que es un éxito para quienes lograron la libertad. El Gobierno se empeña en negar que tuvo conversaciones, por ejemplo, con Marco Rubio, que fue un actor clave en las negociaciones. Ahora, hay cosas que son realmente extrañas, como el caso de ese personaje, un asesino de tres personas en España. ¿Cómo llega ese hombre a estar allí? Es algo muy oscuro y sospechoso”.

Y sobre lo que puede haber detrás de eso, expresó: “No sé, pero no creo que haya sido algo ingenuo. Eso tiene que tener una explicación, porque alguien que tiene esos antecedentes…”.

Sobre su yerno Rafael Tudares, quien lleva casi 200 días encarcelado, añadió: “No hemos tenido una sola palabra por parte de las autoridades. Lo que sabemos es por comentarios de personas que lo han visto en El Rodeo, donde está en prisión. Mi hija ha ido allá. ‘Aquí no está’. Esa es la respuesta. Va regularmente, todas las semanas y le dicen: ‘No, aquí no está’. Eso es una forma de tortura también. Ya casi tiene nueve meses sin verlo”.

El trato de EEUU hacia los migrantes

González Urrutia también fue consultado sobre el trato que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los migrantes venezolanos, considerando que es “un dilema muy difícil de aceptar”.

“Puede haber personas que hayan tenido temas con la justicia. Pero la mayor parte de ellos son trabajadores que han contribuido al progreso de la región, que tienen muchísimos años viviendo ahí, que se han incorporado a la sociedad norteamericana. Pero mucha gente honesta tendrá que regresar y tratar de rehacer sus vidas”.

¿Y Marco Rubio puede ser un interlocutor ahí?, le preguntaron. A lo que contestó: “Lo ha sido en el pasado. Hemos tenido conversaciones con él sobre ese y otros temas. Siempre ha sido alguien muy dispuesto y muy comprensivo con el tema de los venezolanos”.

Elecciones municipales

“Nosotros acordamos no participar porque no son elecciones libres ni justas ni transparentes. Es prácticamente un arreglo que ha hecho el Gobierno para limpiarse la cara y venderse como un gobierno democrático”.

Y sobre las opciones que quedan, dijo: “Seguir luchando. Esta es una pelea del bien contra el mal. Es muy desequilibrada porque quien tiene todas las herramientas a la mano, quien está en el poder, las utiliza sin ningún reparo. Y las utiliza en todo sentido, desde las cuestiones morales para quebrarnos, hasta las materiales, como mandarnos a encarcelar”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país