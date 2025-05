El Mañanero del 22 de mayo: Protestan por cinco adolescentes detenidos luego del 28J

En El Mañanero del 22 de mayo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: Familiares acudieron este miércoles 21 de mayo a la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para pedir al organismo internacional que interceda en la liberación de cinco adolescentes que fueron detenidos en el contexto de la represión poselectoral.

“Son niños, no terroristas”: Claman la liberación de cinco adolescentes que siguen detenidos

Censura, vigilancia y castigo: así se aplica la represión digital en Venezuela

¿Quiénes son los candidatos a la gobernación del estado Miranda?

Para Maduro, Putin, Lukashenko y Ortega el voto es puro trámite “democrático”



CIDH insta al Estado venezolano a restituir pasaportes anulados de forma “arbitraria e ilegal”

Foro Penal contabiliza 79 presos políticos extranjeros

Periodista Carlos Julio Rojas es galardonado con premio en DDHH en Argentina

Entendió que el oro no enriquece al minero

maría corina machado: “Por eso te reprimen, porque no le tienes miedo, porque no te la calas más, porque unidos arrasamos. Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no”