“Son niños, no terroristas”: Claman la liberación de cinco adolescentes que siguen detenidos

Cinco adolescentes que fueron detenidos en el contexto de la represión poselectoral siguen detenidos. Ante eso, sus familiares acudieron este miércoles, 21 de mayo, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para pedir al organismo internacional interceder para que todos sean liberados.

Desde las afueras de la Torre Parque Ávila, en la avenida Francisco de Miranda, las familias de Luisneidel Zúñiga, Abrahan Rivero, Gabriel Rodríguez, Jonathan Bravo y Ángel González, clamaron para que todos los adolescentes salgan en libertad. Algunos de ellos están detenidos desde el 29 de julio de 2024, día en que se registraron protestas masivas en todo el país en rechazo a los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones presidenciales.

Al lugar los familiares llevaron juguetes, balones, bates de béisbol, camisas de liceo y de equipos deportivos; objetos que los cinco adolescentes no pueden utilizar porque siguen privados de libertad. Asimismo, llevaron pancartas con frases como “liberen a los adolescentes injustamente detenidos”, “no más infancias encarceladas”, “son niños, no terroristas”, “los niños y adolescentes deben estar en la escuela, no en prisión”; entre otras.

#21May En protesta frente a la sede de la Unicef en Caracas exigen la libertad de los cinco adolescentes que siguen detenidos tras la represión poselectoral. Llevaron muestras simbólicas de objetos que no pueden usar por la prisión injusta, como bates, guantes y balones pic.twitter.com/m65lo3uD0y — Runrunes (@RunRunesWeb) May 21, 2025

#21May Franelas deportivas con sus nombres, camisas beige del liceo. Bates, guantes, balones, pelotas de béisbol. Objetos de los adolescentes detenidos que han estado sin uso y que fueron exhibidos en la protesta frente a Unicef bajo el clamor unísono de "libertad" pic.twitter.com/JeSak7Ff4Q — Runrunes (@RunRunesWeb) May 21, 2025

Jonathan Bravo, el adolescente con TDAH

Jonathan Bravo tiene 17 años. Fue detenido el pasado 11 de enero, un día después de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Funcionarios encapuchados y armados entraron sin ninguna orden judicial a su casa en Coro, estado Falcón. Según el relato de su madre, Francys Palencia, los agentes actuaron con violencia y sin identificarse adecuadamente.

El adolescente fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) a los cinco años. También tiene tics motores. Actualmente está recluido en la Entidad de Adolescentes Varones de Coro, donde según el relato de su madre, ha tenido episodios de estrés, depresión y un absceso. Jonathan iba a comenzar a estudiar Odontología dos días después de ser detenido.

“Mi hijo se ha enfermado, ha estado con fiebre y dolencias. Es un solo corre-corre y gastos para su cuidado (…) Mi hijo desde que fue arrestado, fue maltratado por un policía de la PNB. Es maltratado desde el momento en que se le violan los derechos humanos”, denunció su madre.

Foto: Runrunes

#21May Francys Palencia, madre de Jonathan Bravo, de 17 años, detenido en Falcón: "Nuestros hijos son inocentes, no deben estar detrás de una celda (…) Mi hijo tiene TDAH y tics motores, está deprimido, le pido al Presidente, al fiscal, les dé la libertad" pic.twitter.com/xjUbkNBuqf — Runrunes (@RunRunesWeb) May 21, 2025

#21May Francys Palencia, madre de Jonathan Bravo, de 17 años, detenido en Falcón "Mi hijo, además del TDAH, se ha enfermado en prisión, ha tenido fiebre, le salió un absceso (…) Le han violado sus derechos a la educación, a la salud a su libertad" pic.twitter.com/QVUPoaMzBw — Runrunes (@RunRunesWeb) May 21, 2025

Detenido por tener “pinta de guarimbero”

Gabriel Rodríguez tiene 16 años y cursaba quinto año de bachillerato cuando fue detenido el 9 de enero de 2025. Para aquel momento, trabajaba en una panadería en su período vacacional tras haber hecho un curso de panadería. Como presentaba fiebre, acudió al ambulatorio de Cabudare, estado Lara, donde fue detenido sin justificación alguna.

Joany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez, recordó que el adolescente es deportista y que cuando lo detuvieron la excusa fue que tenía ropa que lo hacía ver como un “guarimbero”, porque llevaba puesto una bermuda negra y un suéter negro. “Dijeron que solamente por su aspecto había que presentarlo ante tribunales”.

La última audiencia del juicio de Gabriel Rodríguez estaba prevista para el pasado viernes 16 de mayo de forma telemática. Según declaró a Runrun.es un familiar del adolescente en días pasados, la misma no se pudo efectuar “porque no se presentaron los elementos probatorios de acusación”

Foto: Runrunes

#21May Joany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez, joven de 16 años detenido en Cabudare en enero de 2025: "Se lo llevaron alegando que tenía pinta de guarimbero. Practica béisbol, hizo un curso de panadería, ese día hizo su primer turno, cuando llegó al ambulatorio lo detuvieron" pic.twitter.com/FZR270WsFJ — Runrunes (@RunRunesWeb) May 21, 2025

Adolescentes detenidos en La Guaira desde 2024

Ángel González fue detenido a los 16 años en La Guaira en agosto de 2024. Cumplió 17 años el pasado 19 de mayo, estando en prisión. Actualmente está recluido en el Retén de Caraballeda para Adolescentes. “Ha sido duro. Se nos ha enfermado. Le han salido cuatro abscesos. La última vez tuvo fiebre y gripe y bajó más de cinco kilos”, denunció Mirbelis González, hermana de Ángel.

El adolescente tiene un bebé de siete meses que no ha podido conocer por estar privado de libertad. Su hermana relató que el adolescente ha podido ver a su hijo únicamente en fotos, cuando les permiten ingresarlas. “Él trabajaba de albañilería con mi papá. Su pareja estaba embarazada y él la ayudaba con sus gastos médicos. Ahora nos quedamos sin ayuda para el bebé”, relató Mirbelis González.

Foto: Runrunes

#21May Ángel González, de 16 años, fue detenido en La Guaira en agosto de 2024. Cumplió 17 años en prisión y tiene un bebé que no ha podido conocer: "Le pido al fiscal de la República, el 7 de diciembre nos dijeron que lo iban a liberar y no cumplió", expresó su hermana pic.twitter.com/MfFuwr6S4J — Runrunes (@RunRunesWeb) May 21, 2025

Abrahan Rivero, de 16 años; y Luisneidel Zúniga, de 17, también están recluidos en el retén de Caraballeda para adolescentes. Ambos fueron detenidos el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales. Sus padres se enteraron de lo ocurrido un día después gracias a personas que estaban en la bajada del Playón y los ubicaron en el centro de detención donde han estado desde ese momento.

“Pido que nos ayuden a que esos muchachos salgan. Ya tiene 10 meses detenido”, declaró el señor Armando Rivero, padre de Abrahan, quien eleva su petición a la Unicef para que interceda por la liberación de su hijo y los cinco adolescentes.

Foto: Runrunes

#21May Armando Rivero, padre del adolescente Abrahan Rivero, detenido el 29 de julio en La Guaira hace un llamado claro a Unicef: "Espero que nos ayuden en verdad a que esos muchachos salgan, está bueno ya, por favor" pic.twitter.com/TLFWySynSh — Runrunes (@RunRunesWeb) May 21, 2025

Asimismo, Marianmaye PérezSilva, madre de Luisneidel Zúniga, señaló que su hijo trabajaba vendiendo ostras en la playa. “Juega fútbol y es tamborero. Exijo justicia por mi hijo (…) Ha sido terrible, he sido maltratada, tuve un accidente y no me he podido operar”, declaró.

Foto: Runrunes

#21May Marianmaye PérezSilva, madre de Luisneidel Zúniga, de 17 años, detenido en La Guaira. Trabajaba vendiendo ostras en la playa: "Juega fútbol y es tamborero. Exijo justicia por mi hijo (…) Ha sido terrible, he sido maltratada, tuve un accidente y no me he podido operar" pic.twitter.com/IpI1cEPVG2 — Runrunes (@RunRunesWeb) May 21, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país