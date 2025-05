El adolescente Gabriel Rodríguez lleva casi cinco meses detenido y su juicio está estancado

El proceso de juicio del adolescente Gabriel Rodríguez, de 16 años, detenido el pasado 9 de enero en el ambulatorio de Cabudare, estado Lara, en medio de la represión poselectoral, no ha avanzado desde que se le dio apertura el pasado 18 de marzo.

La última audiencia del juicio de Gabriel Rodríguez estaba prevista para el pasado viernes 16 de mayo de forma telemática. Según declaró un familiar del adolescente, la misma no se pudo efectuar “porque no se presentaron los elementos probatorios de acusación”. Le dieron una nueva fecha inicial para el 28 de mayo, pero terminó fijada para el viernes 30.

“Esto de verdad es una odisea muy grande, porque yo no entiendo qué más quieren. No entiendo, no comprendemos. Hace dos semanas atrás entregaron nuevamente todos los recaudos y no entendemos qué es lo que pasa. Se entregaron también nuevamente en la Fiscalía General, nuevamente a su defensor público”, declaró a Runrun.es un familiar de Gabriel Rodríguez que prefirió resguardar su identidad por seguridad.

El familiar conoció que en la audiencia anterior, realizada hace dos semanas, el adolescente “le clamó a la al juez que lo dejara estudiar“. Asimismo, expresó: “Él quería graduarse con sus compañeros de clase. Salió muy destrozado cuando lo sacaron de tribunales vía telemática. Esto me da miedo, me da impotencia”, denunció el familiar.

A pesar de que el adolescente se está alimentando, su salud mental se ha visto sumamente deteriorada. Su familia alertó que se ha deprimido mucho porque considera injusto estar detenido por algo que él no hizo. “Se deprimió mucho por la graduación, porque para él su estudio era primordial”.

“Él salió devastado. Toda mi familia me dijo que estaba muy mal, que lloró demasiado saliendo porque él ha pedido que le den sus beneficios, porque realmente él quiere terminar sus estudios y él no quiere ya seguir ahí. Él dice que no ha hecho nada como para estar en una prisión, él no es un delincuente, no ha robado, no ha matado. Siempre trató de hacer las cosas bien para no caer en eso”, añadió su familiar.

En Venezuela hay cinco adolescentes detenidos en medio de la represión poselectoral, de acuerdo con cifras del Foro Penal Venezolano actualizadas hasta el 12 de mayo. Gabriel Rodríguez forma parte de ese grupo de menores de edad que siguen detenidos.

Detenido por tener “pinta de guarimbero”

El 9 de enero de 2025, Gabriel Rodríguez salió de su trabajo vacacional en una panadería artesanal en Cabudare, estado Lara. Con fiebre alta, llegó al ambulatorio más cercano en el centro de la ciudad. En ese lugar, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron sin ninguna explicación.

El adolescente fue detenido en el mismo sector que Jesús Useche, un joven de 19 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), quien fue excarcelado el pasado 11 de abril con medidas cautelares.

Desde muy pequeño, Gabriel se acostumbró a colaborar con su familia, por eso estaba trabajando en una panadería artesanal durante sus vacaciones. Este establecimiento está comenzando, por lo cual no disponían de uniformes. Ese día vestía con una bermuda y un suéter. Solo por ese motivo los efectivo lo calificaron como un “guarimbero”. Actualmente está recluido en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como “El Manzano”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país