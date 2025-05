“Anhelo el día que vea la luz al final del túnel”: La carta que escribió adolescente con TDAH detenido a Tarek W. Saab

El juicio del adolescente con TDAH Jonathan Bravo, quien fue detenido arbitrariamente el 11 de enero en Coro, estado Falcón, sigue sin avanzar. La quinta audiencia se realizó de forma telemática el viernes 16 de mayo y fue diferida para el 28 de mayo porque los funcionarios que lo detuvieron no acudieron al tribunal.

La madre de Jonathan, la señora Francys Palencia, quien acudió a la audiencia como testigo en Caracas, advirtió del estado emocional de su hijo. “Mi hijo está desesperado. Clama libertad. Cada vez que voy a la visita me dice: ‘Mami, ¿alguien te escucha?'”, declaró en declaraciones ofrecidas a Runrun.es.

Hace más de un mes, el adolescente escribió una carta dirigida al fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab. Esta carta, que escribió desde la Entidad de Adolescentes Varones de Coro, donde está recluido. La misma fue presentada el pasado 14 de mayo durante el programa “Vladimir a la Carta”, conducido por el periodista Vladimir Villegas.

En esta carta, que posteriormente la señora Palencia hizo llegar a este medio, Jonathan Bravo tuvo que escribir que iba dirigida a su “tío William”, pero en realidad es para Tarek William Saab. Tuvo que hacerlo así porque dentro del centro donde está detenido los funcionarios leen todo lo que los jóvenes escriben.

“La carta tuve que exponerla públicamente, porque debemos andar detrás del fiscal en plazas para ser escuchados. Esta semana la hice publica pero nadie respondió. Como madre, me desgarra, su letra temblorosa, llena de angustia, se perdió en el vacío de un sistema que ignora el grito de un joven cuya mente no soporta más esperar”, lamentó la señora Palencia.

Recordó que el TDAH de su hijo Jonathan Bravo “es una condición que exige adaptaciones urgentes”. Ante eso, se preguntó: “¿Cómo explicarle a Jonathan que su carta tuve que exponerla públicamente para que sea escuchado. ¿Su voz, su pedido de libertad, valen menos que el silencio del fiscal?”, fustigó.

En la carta, que ya está algo borrosa, Jonathan saluda a su “tío William”, que en realidad es Tarek William Saab, diciendo su vida “cambió repentinamente” para su familia y para él. “Los primeros momentos de lo sucedido no sabía el porqué estaba allí, me lo preguntaba hasta que subí por primera vez a tribunales y presencié uno de los peores momentos de mi vida”, se lee en la carta.

“Desde ese momento le pedí a a Dios que me diera un porqué y que tenga piedad y misericordia de mi familia y de mí. Aún lo hago. Señor Tarek, no quiero seguir cohibido de estudiar, de ver a mi familia, de seguir con mi vida normal. Una vez dijeron ‘madre solo hay una’, el que dijo eso no se equivocó. Mi madre está sola, sin apoyo en Caracas luchando por que la escuchen. No nos merecemos esto. Solo anhelo el día que vea la luz al final del túnel. Tres meses perdidos, pero tengo la fe en que Dios me los recompensará. Tío, soy inocente, ojalá y usted sepa. No quiero seguir pasando por esto. Por esto dicen: ‘el hoy es una pesadilla, el mañana es un sueño’. Solo espero que esta pesadilla termine. Dios lo bendiga”.

Carta escrita por Jonathan Bravo desde su lugar de reclusión

Durante la entrevista con Vladimir Villegas, la señora Francys Palencia alertó que su hijo incluso ha atentado contra su vida.

Un camino que es un “viacrucis”

La señora Palencia advirtió sobre el deterioro imparable de la salud mental de su hijo. Dice que pasa noches sin dormir, sufre ataques de pánico y tiene una “sensación de que el mundo lo abandonó”.

“Jonathan enfrenta una acusación absurda y desproporcionada: lo criminalizan como ‘terrorista’ y ‘promotor del odio’ sin pruebas, sin testigos, sin siquiera haber participado en protestas o actos públicos. ¿En qué se basa esta imputación? En prejuicios, no en hechos. Su único ‘delito’ ha sido exigir, desde el silencio de su angustia con TDAH, un trato justo”, replicó su madre.

“Jonathan está al límite. Su ansiedad, agravada por el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), se intensifica cada día que el tribunal pospone la atención que urgentemente necesita. Su mente, ya sobrecargada, colapsa ante la incertidumbre de un sistema que ignora sus derechos. ¿Hasta cuándo seguirá siendo invisible para quienes deberían protegerlo?”, añadió.

La madre del adolescente describe este camino como un “viacrucis”, pues ha hecho múltiples visitas para solicitudes formales ante Ministerio Público (MP), la Dirección General de Protección a la Familia en Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, “y un juicio que avanza con lentitud desesperante”.

Desde que fue la apertura de juicio el 06 de marzo, apenas en la cuarta constitución del juicio se hizo la citación a los testigos de la defensa, mientras Jonathan Bravo lucha contra reloj. “Su salud mental se resquebraja y las instituciones ni siquiera responden. La ansiedad de Jonathan no es un dato secundario, es la consecuencia directa de un Estado que se hace sordo ante el sufrimiento. Exigimos que el tribunal priorice su caso, que se le brinde la evaluación médica y adaptaciones necesarias por su TDAH, y que el Fiscal actúe con la urgencia que esta crisis humana merece. No es un trámite, es su vida. Pido libertad para mi hijo”, clamó su madre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país