El Mañanero del 21 de febrero: Crisis del Catatumbo y la relación del gobierno venezolano con la guerrilla colombiana

En El Mañanero del 21 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de las últimas horas: Preso político excarcelado en enero murió tras sufrir complicaciones de salud, denuncian deterioro de la salud de presa política Mayra Castro y gremios de la UCV exigieron a autoridades universitarias garantizar derechos a trabajadores y estudiantes.

Preso político excarcelado en enero murió tras sufrir complicaciones de salud

Crisis del Catatumbo y la paradójica relación del gobierno venezolano con la guerrilla colombiana

Magaly Vásquez: El mensaje de la igualdad debe venir de arriba y debe demostrarse con hechos

OPINIÓN | El secuestro de una embajada

“Cada día que pasa, este proceso se vuelve más difícil. La detuvieron por pensar diferente, por ser una dirigente política de un partido opositor. Ella no merece estar allí; no es una criminal. Lo último que quisiera ver en vida es que mi madre muera en prisión o que me informen mañana que la persona a quien le debo la vida ha fallecido entre rejas”, afirmó el hijo de Mayra Castro, presa política desde el 2 de agosto.