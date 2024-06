Inicio

El Mañanero del 11 de junio: El terror no termina para los migrantes al entrar a EEUU y más noticias

Redacción Runrun.es 11/06/2024

En El Mañanero del 11 de junio de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Migrantes cuentan que la ruta del terror no termina al cruzar la frontera con EEUU. El Parque Nacional Canaima, amenazado por la minería ilegal. Maduro anunció un 1x10x7 y el retardo procesal enciende las protestas en las cárceles.

Rocío San Miguel, cuatro meses detenida

Maduro dice que “sicarios de la oposición” quieren hacerle daño

Retardo procesal, la chispa que encendió la protesta en las cárceles

La política de persecución y criminalización se mantuvo en 2023

La ruta del terror para los migrantes no termina al cruzar la frontera de EEUU

El 1x10x7 que anunció Maduro

Parque Nacional Canaima, amenazado por la minería ilegal

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado interviene en el Senado de España: “Quiero garantizarles hoy a ustedes, que nunca como hoy, Venezuela ha estado preparada y decidida para avanzar en la conquista de su libertad”. https://t.co/qHYvB1LRC3 pic.twitter.com/YzFPpxu8bn — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 10, 2024

“México es lo más difícil porque uno es maltratado, golpeado, ultrajado, muchas son violadas (…) A mí, por ejemplo, me metieron en un gallinero. No sé el nombre del cártel, sólo sé que me pidieron 75 dólares y al tercer día me soltaron, me dejaron en una gasolinera. Siempre te dejan donde hay más migrantes”, narró con un rostro que, aunque iluminado por el sol texano incandescente de una mañana de mayo, se ensombreció con la tristeza del recuerdo de sus dos hijas pequeñas dejadas en Venezuela”, expresó migrante venezolana que cruzó frontera de EEUU.