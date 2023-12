Disputa por el Esequibo: tras una tensa pausa la programación habitual regresa a la CIJ - Runrun

Nicolás Maduro se reunió este jueves, 14 de diciembre, con el presidente de Guayana, Irfaan Ali, y acordaron no amenazar ni utilizar la fuerza “en ninguna circunstancia” y reunirse nuevamente en los próximos tres meses, durante un encuentro para abordar las crecientes tensiones por la disputa por el Esequibo.

En el encuentro, celebrado en San Vicente y las Granadinas, ambos países se comprometieron a continuar con «el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua» y a abstenerse, «ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia».

También, acordaron «establecer, inmediatamente, una comisión conjunta» con sus respectivos ministros de Exteriores y técnicos para «tratar los asuntos mutuamente acordados», y deberá presentar una actualización a Maduro y Ali «en un plazo de tres meses».

Los dos Estados tienen previsto celebrar en el próximo trimestre, o «en otro momento acordado», una reunión en Brasil, para abordar «cualquier asunto con implicaciones» para el Esequibo, de acuerdo con un comunicado.

En la declaración conjunta también se informó que se tomó nota de la afirmación de Guyana sobre su compromiso con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para la resolución de la controversia fronteriza y sobre el la falta del reconocimiento de la CIJ por parte de Venezuela.

Declaraciones Completas del Presidente d Guyana Irfaan Ali después d la Reunión con el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. En resumidas ❌Apelan a la Corte Internacional de Justicia ❌Darán concesiones en aguas del Territorio Esequibo 🤬El Esequibo no es nuestro, es de ellos pic.twitter.com/6GrhalJBYq

A pesar de que la administración de Maduro consideró este encuentro como un logro, analistas consideraron que en realidad fue Guyana quien tuvo las de ganar.

Sadio Garavini, exembajador venezolano, señaló en su cuenta de X que Guyana «confirmó que no la sacan de la CIJ ni a tiros» y que este proceso seguirá en la Corte Internacional de Justicia «inexorablemente y si no nos defendemos, el resultado es obvio».

Se dio exactamente lo que me esperaba: a Maduro le dieron apariencia:la comisión para seguir conversando de cualquier cosa,pero Guyana confirmó que no la sacan de la CIJ ni a tiros. El proceso en la CIJ seguirá inexorablemente y si no nos defendemos el resultado es obvio.

— Sadio Garavini di Turno (@sadiocaracas) December 15, 2023