Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia - Runrun

A través de una transmisión televisiva, el presidente Evo Morales renunció a su cargo este domingo, 10 de noviembre, luego de días de manifestaciones en contra de su gobierno, tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales que lo dieron como ganador.

“Que sepan que hay grupos oligárquicos conspirando contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que haya bolivianos y bolivianos enfrentados (…) Por esta y muchas razones estoy anunciando que estoy enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia”, dijo en el mensaje emitido por la televisión nacional desde su reducto del Chapare, a donde se trasladó poco antes en el avión presidencial.

#10Nov #Bolivia Evo Morales renuncia a la presidencia de la república luego de protestas y denuncias de fraude electoral – @TVVnoticias pic.twitter.com/toLP9HN4wO — Reporte Ya (@ReporteYa) November 10, 2019

Morales, según sus declaraciones, renunció para facilitar la pacificación de Bolivia que vive en convulsión social poco después de que la OEA pidiera nuevas elecciones por irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

“Les pido que dejen el ataque a las hermanos y hermanas, dejen de quemar y atacar”, dijo.

Antes de que Morales terminara su declaración, en La Paz y en otras ciudades se escucharon bocinazos, la gente salía a festejar a la calle con banderas bolivianas y hacía reventar pirotecnia.

Morales, el primer presidente indígena, estuvo en el poder 13 años y nueve meses, el mandato más largo de la historia del país.

La decisión se produjo después de un día de rápidos acontecimientos, incluida una oferta de Morales para celebrar nuevas elecciones. Pero la crisis se profundizó dramáticamente cuando el jefe militar del país acudió a la televisión nacional para pedirle que dimitiera.

Una hora antes del anuncio, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general William Kaliman, dijo que Morales debería renunciar, al tiempo que exhortó “a todos los ciudadanos movilizados a deponer actitudes violentas”.

El pedido se conoció poco después de hacerse pública la renuncia de dos ministros de Morales.

No quedó claro quién asumiría las riendas del país tras la dimisión de Morales, aunque algunos analistas dijeron a la Associated Press que una de las vías constitucionales es que el cargo lo asuma la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, del partido de gobierno y quien no había renunciado.

El ahora ex mandatario dijo que con su renuncia se consuma “el golpe de Estado” que había denunciado desde el 21 de octubre, un día después de los polémicos comicios, “con el ataque” a la sedes del Tribunal Electoral.

Morales, el primer presidente indígena, estuvo en el poder 13 años y nueve meses, el mandato más largo de la historia en la nación.

Al finalizar su discurso, Morales dijo que volverá a sus bases, en el Chapare, donde lideró al combativo sindicato cocalero desde donde se catapultó a la política.

Su renuncia se produce después de masivas movilizaciones en todo el país que lo acusaban de haber montado fraude para reelegirse a un cuarto mandato y después de perder el apoyo de policías y militares.