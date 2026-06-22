Proponen mecanismo de primarias para rescatar partidos políticos judicializados

El abogado internacionalista Leomagno Flores propuso implementar el mecanismo de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y Obligatorias (PASO) como la vía para devolver a sus legítimas autoridades los partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El jurista instó a la diputada Dinorah Figuera, quien con el respaldo del presidente Donald Trump, lidera los acercamientos con el gobierno tutelado por EE. UU., a abrir un espacio de audiencia para exponer detalladamente esta iniciativa.

“Los objetivos más importantes en la mesa de diálogo son la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la reorganización del TSJ y la reinstitucionalización de los partidos políticos”, comentó el abogado en nota de prensa remitida a esta redacción.

“La idea es elegir en un mismo día, y por el voto de las bases militantes, a las autoridades legítimas nacionales y municipales de las organizaciones judicializadas”, explicó Flores.

Unas 15 organizaciones políticas opositoras han sido despojadas de sus legítimos dueños.

Para blindar la transparencia del proceso, el internacionalista plantea que las primarias cuenten con la supervisión de una comisión ad hoc integrada por expertos electorales y el respaldo de la observación internacional de la ONU, la OEA y el Centro Carter.

Flores subrayó el peso estratégico del respaldo estadounidense en este proceso de diálogo con el gobierno interino, destacando el rol de Figuera.

“El gobierno norteamericano obligó a Jorge Rodríguez a sentarse con la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, para definir las fases de la transición”.