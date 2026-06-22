“La opacidad continúa”: Siguen desaparecidas las 71 toneladas de medicinas enviadas por EE. UU.

El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, alertó que siguen desaparecidas las 71 toneladas de medicamentos enviadas por el gobierno de los Estados Unidos en febrero pasado.

En un video difundido este lunes, 22 de junio, León Natera recordó que la distribución de esos medicamentos se haría en dos fases: la primera de seis toneladas, y luego, otra de 66. “Esos medicamentos, en principio no llegaron a los hospitales, no supimos su destino”, señaló el especialista, por lo que en mayo pidieron al encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, aclarar la situación porque el gobierno “no decía nada en lo absoluto”.

Tras la presión ejercida por la Federación, el dirigente gremial reporta que un lote pequeño de cajas apareció finalmente en los hospitales Domingo Luciani y Miguel Pérez Carreño. Estas unidades presentaban sellos gubernamentales norteamericanos o de fábricas de medicamentos en colores rojo o amarillo, lo que confirma el origen del cargamento entregado inicialmente en dos fases de 6 y 66 toneladas respectivamente. Sin embargo, advierte que el personal médico de estos centros asistenciales no tiene permitido el acceso a los depósitos, lo cual impide constatar si la cantidad depositada corresponde a la totalidad del envío original.

“En los hospitales hay listas que entregan, por orden de la dirección, en los servicios, departamentos y algunos especialistas de algún área de salud de los hospitales, para que el paciente, el familiar, compre medicamentos fuera del hospital porque no hay”, añadió el especialista, quien también indicó que a los familiares se les pide alquilar instrumentales en dólares “para poder resolver alguna situación quirúrgica o medicamentos de última generación”.

Ante esa situación, manifestó que la Federación desea conocer el destino final de esas 71 toneladas de medicamentos, porque hasta ahora, “la opacidad continúa.

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