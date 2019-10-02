El Mañanero de hoy #2-Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

A LAS 10:20 DE LA MAÑANA y mientras el diputado Omar González (Vente-Anzoátegui) declaraba a la prensa sobre la calificación que debe hacer la Asamblea Nacional sobre el regreso de los diputados de la bancada chavista al Parlamento, estos hacían una entrada grupal al canto de “Chávez vive la patria sigue”.
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