Saab imputó a funcionarios de la Policía de Anaco por tratos crueles contra presos - Runrun

EL FISCAL GENERAL DESIGNADO POR LA ANC, Tarek William Saab, imputó a seis funcionarios de la Policía del municipio Anaco, estado Anzoátegui, por cometer tratos crueles contra detenidos en dicho comando.
A través de su cuenta de Twitter, Saab informó la designación de dos fiscales en materia de derechos humanos “para investigar los brutales hechos acaecidos en la Policía de Anaco”.
Asimismo, detalló que se imputará al comisario Hernán Díaz, dos funcionarios policiales subalternos y los funcionarios Jackson Guevara, José Fernández y José Mendoza.
Esto surge luego de que la periodista Alexandra Belandia difundiera en Twitter un video donde denunciaba que los presos eran víctimas de tratos crueles por parte de los funcionarios policiales.
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Según se aprecia en las imágenes, todos los reos están acostados en el suelo totalmente desnudos y sobre ellos están dos gallos de pelea, los cuales se dan fuertes picotazos entre sí que afectan también a los reos. Todo esto ocurrió bajo la mirada de los funcionarios.
Por este hecho serán imputados el comisario Hernán Díaz y los funcionarios Jackson Guevara, José Fernández y José Mendoza.
Para ver el video con contenido sensible ingrese aquí
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