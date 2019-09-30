Dos muertos dejó explosión de granada en Misión Vivienda de la Panamericana - Runrun

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Dos muertos dejó explosión de granada en Misión Vivienda de la Panamericana

Redacción Runrun.es30 septiembre, 20192min56

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FOTO: Cortesía PNB

DOS PERSONAS MURIERON LA madrugada de este lunes 30 de septiembre tras la explosión de una granada en un urbanismo de Misión Vivienda ubicado en la carretera Panamericana.

Según informó la periodista Pola Del Giudice, el hecho ocurrió en la entrada del urbanismo de la Misión Vivienda Felipe Acosta Carles, a la altura del kilómetro 7 de la mencionada vía.

En un artículo publicado por el periodista Román Camacho en Hispano Post, detalla que información policial apunta a que presuntos delincuentes que residen en el urbanismo habrían robado un camión en otro sector y lo trasladaron hasta una de las torres. Uno de los sujetos tenía una granada fragmentaria en la mano y al momento de manipularla le quitó la espoleta y explotó acabando con la vida de dos sujetos e hiriendo a varias personas.

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Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se acercaron hasta el lugar para el levantamiento de los cadáveres.

*Con información de Hispano Post

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