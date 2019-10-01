Gobierno acusa a Guaidó de intentar "apoderarse" de bienes del Estado - Runrun

LA VICEPRESIDENTA DELCY RODRÍGUEZ denunció la tarde de este martes una supuesta «organización criminal» encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, para apoderarse de Citgo a través del caso Crystallex.
Informó que una corte estadounidense ordenó este lunes la continuidad del caso de la corporación canadiense.
“Se están vengando, repartiéndose entre el señor Donald Trump, la transnacional Crystallex y esta organización criminal encabezada por Juan Guaidó, despojando a Venezuela de sus activos y de sus recursos”, dijo.
Acusó a José Ignacio Hernández, abogado y miembro del equipo político de Guaidó, de estar detrás del supuesto despojo de las riquezas venezolanas por medio de la diatriba entre Crystallex y Citgo.
“Él fue dispuesto para impedir la defensa del Estado en todo lo que tiene que ver con los activos de Venezuela en el exterior, impedir la debida actuación del procurador Generar de la República e impedir la representación y defensa de Petróleos de Venezuela de Citgo”, dijo.
Durante una rueda de prensa, indicó que tienen las pruebas que demuestran las «fechorías» de Hernández, y que serán enviadas a la Universidad de Harvard para que no lo proteja más.
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