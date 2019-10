AN aprobó acuerdo en rechazo al censo inmobiliario que adelanta el gobierno de Maduro - Runrun

LA ASAMBLEA NACIONAL (AN) en la acostumbrada sesión de los martes, los diputados debatieron sobre la ilegalidad del censo inmobiliario que adelantan las autoridades venezolanas.

El diputado Enrique Márquez explicó que la elaboración del Censo Nacional de Población y Viviendas es competencia del Instituto Nacional de Estadística y su aprobación le corresponde a la Asamblea Nacional, por lo que el censo es “ilegal, írrito y necio”.

“El censo no viene a solucionar ningún problema a los venezolanos”, afirmó Márquez durante su intervención en el Hemiciclo.

El diputado Avilio Troconiz acusó al gobierno de intentar “chantajear” a la sociedad venezolana para mantenerse en el poder. Pidió a la AN crear una comisión que investigue a funcionarios del gobierno que “violen” el derecho a la vivienda y que tomen acciones al respecto.

“Intentan mantener el chantaje contra los venezolanos como lo han hecho con el Clap, con las pensiones y con los bonos”, dijo Troconiz.

Por su parte, el diputado Arnoldo Benitez, aseguró que el gobierno pretende apoderarse de las viviendas de los venezolanos que no apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro y calificó la acción como política.

El diputado por la fracción oficialista, Elio Serrano, negó que el ceso tenga fines políticos y apuntó que tiene la finalidad de visualizar la cantidad de inmuebles habitacionales existente en el país.

“Creemos que el censo habitacional no es sino para beneficiar a nuestro pueblo, camaradas no le metan miedo al pueblo venezolano, no hay ningún argumento válido que permita visualizar que nosotros vamos a generar algún control político”, dijo.

#SesiónAN Intervención del Dip. @ENRIQUEMARQUEZP en torno al Proyecto de Acuerdo contra el ilegal censo de vivienda y respaldo al derecho de propiedad de los venezolanos.#01Oct https://t.co/jXY3kba4At — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 1, 2019

