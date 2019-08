El Mañanero de hoy #21Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

Juan Guaidó: Al menos 11 estados se encuentran sin electricidad este martes

Guaidó designó a Eduardo Massieu embajador de Venezuela en Grecia

Brasil prohíbe la entrada a “altos funcionarios” del gobierno de Maduro

Buque USNS Comfort inició asistencia humanitaria a venezolanos en Colombia

[VIDEO] Maduro confirma que “desde hace meses” hay contacto entre su gobierno y el de Donald Trump

Apagón afectó varias zonas de Caracas y Miranda este #20Ago

Organizaciones civiles califican de insuficiente Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela

Diputados debaten sobre fracaso de reconversión monetaria mientras se registra un apagón en Caracas

“Ninguna salida es bonita y lamentablemente en Venezuela no hay una salida electoral, pero no podemos determinar cómo va a acabar esto. En Venezuela el escenario óptimo no existe; la salida será dura, fea, dolorosa”, Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao #20Ago.