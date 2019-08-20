Apagón afectó varias zonas de Caracas y Miranda este martes - Runrun

UN NUEVO APAGÓN AFECTÓ varias zonas de Caracas la mañana de este martes. Usuarios en Twitter reportaron la situación, hasta ahora las autoridades competentes nno se
Entre las zonas afectadas de la capital se encuentran La California Norte, Los Cortijos, Los Dos caminos, Terrazas del Ávila, La Urbina, Santa Eduvigis, El Cafetal, Chacao, La Trinidad, La Campiña y Concresa.
Los usuarios también reportaron fallas en el servicio eléctrico en San Antonio de Los Altos, estado Miranda. El Metro de Caracas anunció a través de su cuenta en Twitter que no presta servicio comercial.
En lo que va de 2019 se han registrado cuatro apagones que afectaron a todo el territorio nacional. Los funcionarios de Nicolás Maduro atribuyeron las fallas en el servicio eléctrico a ataques extranjeros.
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