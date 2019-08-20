Guaidó designó a Eduardo Massieu embajador de Venezuela en Grecia - Runrun

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Guaidó designó a Eduardo Massieu embajador de Venezuela en Grecia

Redacción Runrun.es20 agosto, 20192min1

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JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE encargado de la República, designó este martes a Eduardo Massieu como embajador de Venezuela ante Grecia.

Massieu es economista y abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con Maestría en Políticas Públicas de la escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, y MBA de la Universidad de Stanford.

Ha hecho carrera en el sector público y privado, luego de su participación en el movimiento estudiantil del 2007. Promovió la aplicación de nuevas tecnologías en Latinoamérica con Wargaming.net como Gerente General y Xiaomi como asociado. Así mismo, su vocación en el servicio público lo desarrolló como Economista en el Departamento del Tesoro de EE.UU., Asistente Parlamentario en la Asamblea Nacional, e Investigador en CEDICE-Libertad.

Representó a los estudiantes de la UCAB ante el Consejo de Facultad y fue miembro del Movimiento Estudiantil Venezolano. El representante diplomático escribió el libro El acceso a la información pública en Venezuela, editado por El Nacional.

El nuevo gobierno de Grecia reconoció en julio a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, siguiendo la línea de varios países de la Unión Europea.

La llegada de Kyriakos Mitsotakis al país europeo significó un giro en la política internacional de Venezuela. El izquierdista Alexis Tsipras era uno de los pocos gobernantes que apoyaba a Maduro.

 

*Con información de El Nacional 

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