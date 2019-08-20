Juan Guaidó: Al menos 11 estados se encuentran sin electricidad este martes - Runrun

EL PRESIDENTE (E) DE VENEZUELA, informó desde la sesión de la Asamblea Nacional de este martes que 11 estados del país se encuentran sin servicio eléctrico.
“Las fallas eléctricas se deben a la catástrofe que ha generado el régimen”, señaló Guaidó.
Desde el mediodía de este martes, ciudadanos reportaron fallas eléctricas en al menos tres estados del país, incluyendo a Miranda, Vargas y Caracas.
Donde esta Guaido!!???
— HereNgone (@uwheresaying) August 20, 2019
11 estados de Venezuela #SinLuz Me reportan…
Miranda, Zulia, Guárico, Yaracuy, Portuguesa, Monagas, Falcón, Vargas, Barinas, Trujillo.
— Nora Bracho (@NoraBracho) August 20, 2019
Entre los estados confirmados se encuentran:-Distrito Capital
-Miranda
-Zulia
-Yaracuy
-Guárico
-Barinas
-Trujillo
-Vargas
-Portuguesa
-Monagas
-Falcón
-Lara
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