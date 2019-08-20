Juan Guaidó: Al menos 11 estados se encuentran sin electricidad este martes - Runrun

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Juan Guaidó: Al menos 11 estados se encuentran sin electricidad este martes

Redacción Runrun.es20 agosto, 20191min7

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EL PRESIDENTE (E) DE VENEZUELA, informó desde la sesión de la Asamblea Nacional de este martes que 11 estados del país se encuentran sin servicio eléctrico. 

“Las fallas eléctricas se deben a la catástrofe que ha generado el régimen”, señaló Guaidó.

Desde el mediodía de este martes, ciudadanos reportaron fallas eléctricas en al menos tres estados del país, incluyendo a Miranda, Vargas y Caracas.

Entre los estados confirmados se encuentran:

 
-Distrito Capital

-Miranda

-Zulia

-Yaracuy

-Guárico

-Barinas

-Trujillo

-Vargas

-Portuguesa

-Monagas

-Falcón

-Lara

 

 

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