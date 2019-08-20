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Redacción Runrun.es20 agosto, 20194min1

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DESDE ESTE MARTES 20 DE AGOSTO hasta el próximo 25 el buque hospital norteamericano, USNS Comfort, ofrecerá ayuda a migrantes venezolanos y ciudadanos colombianos. Se estima la atención de al menos 1,4 millones de ciudadanos venezolanos.

Ante la llegada de la embarcación a Santa Marta, Colombia, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró el inicio de la atención médica.

“Orgulloso de que el Comfort haya llegado a Colombia para brindar atención médica y apoyo a socios en la región. Apoyamos a Colombia en la prestación de ayuda humanitaria a más de un millón de venezolanos desplazados por el régimen de Maduro.”, indicó Pompeo en su cuenta Twitter.

Por su parte, el vocero de la Asociación Médica Venezolano-Americana, Rafael Gottenberg,  informó que según cifras presentadas por el USNS Comfort están a 50% de atención para migrantes venezolanos.

La Embajada de EE.UU. en Bogotá aseguró que el USNS Comfort brindará asistencia médica durante toda la semana como parte de la misión humanitaria.

 
*Con información de Unión Radio y El Impulso.
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