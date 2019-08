DESDE ESTE MARTES 20 DE AGOSTO hasta el próximo 25 el buque hospital norteamericano, USNS Comfort, ofrecerá ayuda a migrantes venezolanos y ciudadanos colombianos. Se estima la atención de al menos 1,4 millones de ciudadanos venezolanos.

Ante la llegada de la embarcación a Santa Marta, Colombia, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró el inicio de la atención médica.

“Orgulloso de que el Comfort haya llegado a Colombia para brindar atención médica y apoyo a socios en la región. Apoyamos a Colombia en la prestación de ayuda humanitaria a más de un millón de venezolanos desplazados por el régimen de Maduro.”, indicó Pompeo en su cuenta Twitter.

Proud that the #USNSComfort has arrived in #Colombia, providing medical care and support to our partners in the region. We stand with Colombia in providing humanitarian aid to more than a million Venezuelans displaced by the Maduro regime. #WorldHumanitarianDay #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/Hp8UxrSJL7

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 19, 2019