DESDE ESTE MARTES 20 DE AGOSTO hasta el próximo 25 el buque hospital norteamericano, USNS Comfort, ofrecerá ayuda a migrantes venezolanos y ciudadanos colombianos. Se estima la atención de al menos 1,4 millones de ciudadanos venezolanos.
Ante la llegada de la embarcación a Santa Marta, Colombia, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró el inicio de la atención médica.
“Orgulloso de que el Comfort haya llegado a Colombia para brindar atención médica y apoyo a socios en la región. Apoyamos a Colombia en la prestación de ayuda humanitaria a más de un millón de venezolanos desplazados por el régimen de Maduro.”, indicó Pompeo en su cuenta Twitter.
Por su parte, el vocero de la Asociación Médica Venezolano-Americana, Rafael Gottenberg, informó que según cifras presentadas por el USNS Comfort están a 50% de atención para migrantes venezolanos.
La Embajada de EE.UU. en Bogotá aseguró que el USNS Comfort brindará asistencia médica durante toda la semana como parte de la misión humanitaria.
*Con información de Unión Radio y El Impulso.
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