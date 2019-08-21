[VIDEO] Maduro confirma que "desde hace meses" hay contacto entre su gobierno y el de EEUU - Runrun

NICOLÁS MADURO CONFIRMÓ ESTE 20 DE agosto ha habido “contactos” de figuras de su gobierno con “altos funcionarios” de la Casa Blanca.
“Voy a contar algo que es secreto, nadie lo puede saber (…) Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido”, aseguró en cadena nacional.
Maduro detalló que estos contactos —que se han realizado “desde hace meses”— entre el gobierno del presidente Donald Trump y el suyo se han desarrollado bajo su “autorización expresa, directa”.
Ha habido “varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto (…) Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad”, precisó.
Para Maduro, es necesario que Trump “logre entender la verdad”, que, a su juicio, “le tapan sus funcionarios y colaboradores”, quienes “le venden una Venezuela de mentira y sobre esa base conspiran, amenazan, agreden, sancionan”.
“Si el presidente Donald Trump algún día quisiera hablar seriamente y hacer un plan para regularizar y resolver este conflicto, estamos preparados siempre para dialogar (…) Si ustedes nos agreden, nosotros resolvemos, nosotros respondemos, no nos vamos a quedar callados”, sumó.
Antes de estas declaraciones, el mandatario estadounidense había afirmado que su gobierno sostiene conversaciones con funcionarios de Maduro “de muy alto nivel”.
“Estamos hablando con varios representantes de Venezuela (…) No quiero decir con quién, pero estamos hablando con ellos a muy alto nivel”, aseveró.
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Con información de EFE
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