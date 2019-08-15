Banco de Turquía le cierra las cuentas al BCV - Runrun

EL ZIRAAT BANK de Turquía dejará de ofrecer servicios al Banco Central de Venezuela (BCV) ante el temor de ser expuesto a sanciones por parte de Estados Unidos.
Según informa Bloomberg, el banco más grande de Turquía cerró las cuentas del BCV y esto tomó por sorpresa a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, por las relaciones cercanas entre el Gobierno venezolano y el turco, liderado por Recep Tayyip Erdogan.
El mismo portal indica que el BCV confiaba en el banco estatal turco para poder pagar a los contratistas, mover dinero e importar productos en liras turcas. Hasta el momento no ha habido reacción oficial por parte de funcionarios del régimen de Maduro.
El Ziraat Bank no ha dado mayor detalle sobre esta decisión.
El fin de semana pasado la Cancillería de Turquía emitió un comunicado en el que expresaba preocupación por las nuevas sanciones impuestas por parte del presidente Donald Trump, porque puede agravar la crisis venezolana.
Es por eso que el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hami Aksoy, exhortó a que las partes sigan en el proceso de negociación que se lleva en Barbados con la mediación de Noruega.
A principios de este año el presidente de Turquía expresó su apoyo a Nicolás Maduro, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se juramentara como presidente encargado de Venezuela.
Como reseñó El País en ese momento, Turquía refina oro venezolano y envía alimentos al país sudamericano, lo que ha provocado las quejas de Estados Unidos, que acusa al Ejecutivo de Erdogan de ayudar al chavismo a saltarse las sanciones que ha impuesto al régimen.
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