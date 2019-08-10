Turquía considera que sanciones afectan negativamente negociación en Barbados - Runrun

El Ministerio de Asuntos de Exteriores de Turquía aseguró que es a través del diálogo que el Gobierno y la oposición encontrarán “una solución duradera”.
A través de un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hami Aksoy, exhortó a que las partes sigan en el proceso de negociación que se lleva en Barbados con la mediación de Noruega.
Igualmente rechazaron la nueva Orden Ejecutiva que impuso el presidente Donald Trump, el pasado lunes 5 de agosto, “en un momento durante el cual proseguían en Barbados las conversaciones facilitadas por Noruega entre el Gobierno venezolana y la oposición”.
Agregaron que esta nueva medida por parte de Estados Unidos puede agravar la crisis económica de Venezuela, “e impacte negativamente las iniciativas encaminadas a encontrar una solución política en Venezuela”.
El presidente estadounidense dijo haber tomado esta decisión “a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores”.
Aparte del Gobierno de Turquía, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también rechazó este tipo de sanciones, porque podrían agudizar la crisis económica venezolana.
“Estoy profundamente preocupada por el impacto severo que pueden tener en los derechos humanos de las personas en Venezuela el nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos esta semana”, declaró Bachelet en un comunicado.
Foto: Posta
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvZGlvc2RhZG9jYWJlbGxvLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0MTUvZGlvc2RhZG8tY2FiZWxsby1yZWNvbm9jZS1xdWUtZGVjaXNpb24tZGUtcmVncmVzYXItYS1iYXJiYWRvcy1kZXBlbmRlLWRlLW1hZHVyby8iIHRpdGxlPSJEaW9zZGFkbyBDYWJlbGxvIHJlY29ub2NlIHF1ZSBkZWNpc2nDs24gZGUgcmVncmVzYXIgYSBCYXJiYWRvcyBkZXBlbmRlIGRlIE1hZHVybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhcmJhZG9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NDE1L2Rpb3NkYWRvLWNhYmVsbG8tcmVjb25vY2UtcXVlLWRlY2lzaW9uLWRlLXJlZ3Jlc2FyLWEtYmFyYmFkb3MtZGVwZW5kZS1kZS1tYWR1cm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGlvc2RhZG8gQ2FiZWxsbyByZWNvbm9jZSBxdWUgZGVjaXNpw7NuIGRlIHJlZ3Jlc2FyIGEgQmFyYmFkb3MgZGVwZW5kZSBkZSBNYWR1cm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9wZHZzYWN1cmF6YW8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg2NDEzL2xhLWFtcGxpYWNpb24tZGUtbGFzLXNhbmNpb25lcy1wb3ItbHVpcy1mdWVubWF5b3ItdG9yby8iIHRpdGxlPSJMYSBhbXBsaWFjacOzbiBkZSBsYXMgc2FuY2lvbmVzLCBwb3IgTHVpcyBGdWVubWF5b3IgVG9ybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODY0MTMvbGEtYW1wbGlhY2lvbi1kZS1sYXMtc2FuY2lvbmVzLXBvci1sdWlzLWZ1ZW5tYXlvci10b3JvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhIGFtcGxpYWNpw7NuIGRlIGxhcyBzYW5jaW9uZXMsIHBvciBMdWlzIEZ1ZW5tYXlvciBUb3JvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvRG9uYWxkLVRydW1wLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjQxMS9sYXMtY29udHJhbWVkaWRhcy1kZS11c2EtcG9yLWFzZHJ1YmFsLWFndWlhci8iIHRpdGxlPSJMYXMgY29udHJhbWVkaWRhcyBkZSBVU0EsIHBvciBBc2Ryw7piYWwgQWd1aWFyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Y29ycnVwY2nDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjQxMS9sYXMtY29udHJhbWVkaWRhcy1kZS11c2EtcG9yLWFzZHJ1YmFsLWFndWlhci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgY29udHJhbWVkaWRhcyBkZSBVU0EsIHBvciBBc2Ryw7piYWwgQWd1aWFyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvY3BpLTEuanBlZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0MDgvcmVwcmVzZW50YW50ZXMtZGUtZ3VhaWRvLWV2YWx1YW4tbWFzLWFjY2lvbmVzLWFudGUtbGEtY3BpLyIgdGl0bGU9IlJlcHJlc2VudGFudGVzIGRlIEd1YWlkw7MgZXZhbMO6YW4gbcOhcyBhY2Npb25lcyBhbnRlIGxhIENQSSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhY2hlbGV0PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NDA4L3JlcHJlc2VudGFudGVzLWRlLWd1YWlkby1ldmFsdWFuLW1hcy1hY2Npb25lcy1hbnRlLWxhLWNwaS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5SZXByZXNlbnRhbnRlcyBkZSBHdWFpZMOzIGV2YWzDumFuIG3DoXMgYWNjaW9uZXMgYW50ZSBsYSBDUEk8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9nb2JpZXJub2RlbWFkdXJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjQwNi9ibG9xdWVvLWNvbnRyYS1zYXF1ZW8tcG9yLWJyaWFuLWZpbmNoZWx0dWIvIiB0aXRsZT0iQmxvcXVlbyBjb250cmEgc2FxdWVvLCBwb3IgQnJpYW4gRmluY2hlbHR1YiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNsYXA8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NjQwNi9ibG9xdWVvLWNvbnRyYS1zYXF1ZW8tcG9yLWJyaWFuLWZpbmNoZWx0dWIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QmxvcXVlbyBjb250cmEgc2FxdWVvLCBwb3IgQnJpYW4gRmluY2hlbHR1YjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
6
Enviar Comentarios