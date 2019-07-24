 El Mañanero de hoy #24Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun
Lo último
   

Buscar

El Mañanero de hoy #24Jul: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es23 julio, 20194min843

Artículos Relacionados

Noticias

Detenido en Costa Rica exgobernador Eduardo Manuitt

Noticias

Almagro exige permiso para que Comisión de la ONU constate salud de militares presos en la Dgcim

Noticias

La relación de Odebrecht con la crisis del sistema eléctrico de Venezuela

PLANTILLA_-Imagen-del-mañanero-13.jpg

DURANTE LA SESIÓN DE CALLE realizada este martes por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente (E), presentó una moción de urgencia para la aprobación de la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la cual recibió el visto bueno por unanimidad de los diputados.

mañanero vespertino Lo que debes saber

Nuevo apagón se registró a las 9:10 am de este martes #23Jul

Grupo de Lima reafirma apoyo a Guaidó y apela a elecciones

Rodrigo Cabezas: Debemos apoyar las iniciativas de la Asamblea Nacional

Gobierno suspende actividades laborales y escolares tras apagón

mañanero vespertino No te pierdas

Asamblea Nacional aprueba reincorporación al TIAR con irregularidades

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 23.07.2019: ALTO: Sí hay real

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 23.07.2019: MEDIO: ¿Estado forajido?

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 23.07.2019: BAJO: Oppenheimer cuestiona

mañanero vespertino Ve esto

 

 

mañanero vespertino La cita

“El Tiar no es mágico, no es un botón que soluciona todo (…) Nos obliga a salir a ejercer la mayoría que somos en todos los terrenos. No le tenemos miedo a ningún espacio con tal de que le ponga fin al sufrimiento”, Juan Guaidó, presidente encargado #23Jul.

Precio de @BarrilVenezuela es $54.4 base a WTI de $57.09

Post Views: 843

Enviar Comentarios

anterior12 claves del nuevo apagón masivo que sufrió el país el #22Jul

siguienteCongreso de EEUU rechaza otorgar programa migratorio TPS para venezolanos

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios