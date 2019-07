Los Runrunes de Bocaranda de hoy 23.07.2019: ALTO: Sí hay real - Runrun

ALTO

SI HAY REAL:

Mucho hablan, se quejan y lloran del “efecto demoledor” de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea”. Lo usan como excusa para justificar la caída de los servicios públicos y sobre todo las crecientes fallas en la supuesta asistencia alimentaria con las cajas CLAP, cada vez más escasas y con productos de peor calidad. Siempre hablan de la falta de dinero para el Tesoro Nacional y la caída de los ingresos en el área petrolera. Por cierto con un creciente declive mensual en su producción que podría llevarnos a que nos saquen de la OPEP, donde Guyana y Colombia compiten por ver cuál de las dos ingresa primero al cártel tras desplazarnos. Diversos informes, uno de los cuales es el de los profesores de IBI Consultants, LLC y la Universidad Nacional de la Defensa (INSS) Douglas Farah y Caitlyn Yates que presentaron este mes de Mayo en los Estados Unidos y que publicamos en www.runrun.es bajo el título: “El último aguante de Maduro: La supervivencia de Venezuela a través de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”. Hoy se tiene un estimado de los fondos que entran al régimen desde la ilegalidad y la delincuencia global. La suma llega a $6.300.000.000 mensuales al unir los tres rublos que aportan divisas: por extracción de oro $1.800 millones, por contrabando de gasolina $1.900 millones y por narcotráfico $2.600 millones. El trueque del dinero ilegítimo cobrado se hace en diferentes monedas locales que al final son cambiadas en su mayoría en Euros a través de negociaciones con Dubái, Qatar, Turquía, Rusia, Grecia y otros países donde hay bancos o amigos que reciben su cuota-parte del cambio de divisas…

GUISO CONTRA SANCIONES:

En esta columna del pasado 21 de febrero de 2019 dimos la primera pista de un aparente “guiso” de la gobernación del estado Vargas y del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM) para enviar moneda dura a bancos del estado de Florida sin pasar por ningún control y tampoco ser registrada en los organismos oficiales designados para cobrar esos impuestos, alquileres o diligencias establecidas en los reglamentos del terminal aéreo y del SENIAT, órgano oficial para recoger los impuestos y enviarlos al Tesoro Nacional. Su envío a cuentas personales de “frontones” o “testaferros” en su máximo apogeo que además se sienten invencibles al poder violar las leyes de los Estados Unidos. Copio aquí el texto por mi escrito:

“EN EL ESTADO VARGAS: Me informan agentes de viaje de absoluta confianza el nuevo “guiso” que la gobernación de García Carneiro ha implementado en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Se inventaron una nueva “tasa” para “garantizar que el aire no se contamine a razón de $250 diarios. La llaman “Tasa por la Bioversidad”. El dinero se envía a una cuenta en el Estado de Florida de la empresa “Jetman Pay” basada en el aeropuerto de Opa-locka, Florida. Pagos al INAC, al IAAIM y a la gobernación de Vargas se hacen por la misma vía. Igual que allí pagan los locales alquilados en el aeropuerto. Las fuentes me indican que son muchos millones de dólares diarios que nadie sabe a dónde van ni qué uso se les da. ¿Y en Florida que?”. Tras esta pista me sorprende gratamente que el diario ABC de España haya realizado una investigación del tema que fue publicado el pasado febrero por nosotros. Su investigación es contundente. La copio a continuación:

“LA APP, JETMAN PAY:

“El Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) es la primera institución que Maduro utilizó para obtener divisas y burlar las sanciones impuestas por EE.UU. En febrero de 2018 se implementó un sistema automatizado para la recaudación de impuestos para “facilitar a las aerolíneas el acceso y pago de servicios operacionales”. Según el contrato de representación al que tuvo acceso ABC.es, suscrito y efectivo desde el 1 de noviembre de 2017, la compañía estadounidense BCDA Aeronautical Solutions LLC constituida en el estado de Florida, bajo el # L16000037346 y domiciliada en el 12677 NW 14th Sunrise FL 33321, autoriza a su representante venezolana Barracuda Soluciones Aeronáuticas C.A., domiciliada en Caracas e inscrita en el registro mercantil el 16 de octubre del año 2014, a operar como distribuidor autorizado y exclusivo para el manejo de aerolíneas, aviones privados y de carga dentro del territorio venezolano. La compañía matriz (de Florida) y su filial venezolana pertenecen a la misma familia. La primera a Elena Romero de Lovera, esposa de Ángel Alberto Lovera Romero, un piloto de aviones venezolano, dueño de la segunda. Lovera diseñó Jetman Pay para recibir los pagos de impuestos aeronáuticos y turísticos de todas las aerolíneas y aviones privados y de carga que operan en el aeropuerto de Maiquetía. En la nota de prensa oficial dice que este sistema «permitirá al IAIM facturar al instante los derechos operacionales por servicios aeroportuarios generados por las aeronaves nacionales e internacionales y girar el pago en bolívares y moneda extranjera».

Ante el bloqueo de EE. UU. de las cuentas del chavismo en ese país, los impuestos aeronáuticos provenientes de las aerolíneas internacionales que continúan viajando a Caracas se están recogiendo por medio de esta aplicación. A través de billeteras digitales (wallets) convierten el pago en bitcoins, un tipo de criptomoneda (al cambio del día 1 bitcoin equivale a 9.228,12 euros) y los desvían a cuentas en el exterior. Según fuentes del aeropuerto consultada por este periódico, las bitcoins las transfieren a casas de cambio internacionales ubicadas en Hong Kong, Rusia, China y Hungría y, posteriormente, ellas transfieren los dólares a cuentas del Gobierno venezolano en estos países. Un adendum (modificación a un certificado de inscripción) al que tuvo acceso ABC.es, firmado por el director general del IAIM, almirante Carlos José Viera Acevedo, y el director de Barracuda Soluciones, Ángel Lovera, establece que el Aeropuerto de Maiquetía retiene a su favor el 2% sobre el monto recaudado, al igual que la compañía intermediaria”. Continuando con la investigación tanto del diario ABC de Madrid como del equipo del diario TalCual de Caracas se determinó que entre los planes del clan de Maduro está utilizar este esquema de burlar las sanciones estadounidenses para ampliar su uso en los demás aeropuertos y hasta para ser utilizado en el reposte de gasolina de aviación (Jet-Fuel) que esta apenas siendo cobrado en un mínimo porcentaje por el temor a las represalias financieras del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. ¿De nuevo otra prueba de la llamada “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”? Ahora es que falta tela que cortar…

CHULERIA GLOBAL:

En medio de la crisis humanitaria que vive el país Maduro recibe a los integrantes del izquierdista y desvencijado Foro de Sao Paulo para conseguir aplausos, oír lisonjas y financiar algunos de los grupos integrantes. El dinero para este tipo de actos se saca de los 6 mil millones de dólares que le siguen entrando al régimen por actividades ilícitas comprobadas como son la extracción ilegal de oro, el contrabando de gasolina a Colombia y el narcotráfico.

