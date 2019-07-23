Gobierno suspende actividades laborales y escolares tras apagón - Runrun

A TRAVÉS DE SU CUENTA EN TWITTER Jorge Rodríguez, ministro de comunicación anunció que para este 23 de julio quedan suspendidas en todo el territorio nacional las clases y las actividades laborales, tras el apagón que se produjo ayer a las 4:49 de la tarde.
“Para coadyuvar en el proceso de reconexión que se está realizando del servicio eléctrico nacional, se suspenden las actividades laborales y educativas regulares el día martes 23 de julio. A menos que algo urgente lo requiera, recomendamos mantenerse en sus casas”, indicó Rodríguez.
En un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV) el ministro explicó que este nuevo apagón (el tercero en lo que va de 2019) se debió a un “ataque electromagnético”.
“Los primeros indicios recibidos en la investigación en el bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país”, dijo Rodríguez.
Aseguró que los protocolos para atender la contingencia de servicios públicos y en centros de salud están activados.
*Con información de TalCual
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