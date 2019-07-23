Rodrigo Cabezas: Debemos apoya las iniciativas de la Asamblea Nacional - Runrun

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Rodrigo Cabezas: Debemos apoya las iniciativas de la Asamblea Nacional

Sarai Coscojuela23 julio, 20192min14

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EL EXMINISTRO DE FINANZAS, Rodrigo Cabezas aseguró que los ciudadanos deben apoyar las iniciativas de la Asamblea Nacional, especialmente la de un posible acuerdo electoral en Barbados. 
 
Desde la plaza Alfredo Sadel, donde se llevó a cabo una sesión del Parlamento, Cabezas señaló que sueña con un nuevo gobierno que no persiga a las personas por pensar diferente. 
 
Aseguró que en un momento apoyaron los ideales de libertad y justicia pero que eso se convirtió en un fraude. 
 
El ex funcionario chavista mostró su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente encargado, Juan Guaidó y le pidió lo mismo a los ciudadanos. 
 
“Estamos acá como venezolanos, respaldando esta esperanza que no debe fallar”, agregó Cabezas. 
 
Sobre la crisis explicó que las economías “no tocan fondo” y puede empeorar. Además que “el régimen de Maduro no tiene posibilidad de resolver la crisis”, por eso ratificó que lo vital ahora es lograr un acuerdo político que lleve a unas elecciones. 
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