El Mañanero del 12 de febrero: los presos del 11A y el costo humano de 23 años en prisión

El primer sorbo

La historia de los agentes de la Policía Metropolitana (PM) que condenaron por los sucesos del 11 de abril de 2002 no es solo otra injusticia en Venezuela. Es un relato de 23 años que ha dejado familias fragmentadas, padres que murieron a la espera de un abrazo y una nueva generación que solo conoce a sus padres por visitas tras las rejas.

En abril de 2009, cuando ya tenían seis años en prisión, Héctor Rovaín (inspector jefe), Erasmo Bolívar (distinguido), Luis Molina (patrullero) y otros siete uniformados fueron sentenciados a 30 años de cárcel por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones.



Recién salido del horno: otras noticias

Consejo Universitario de la UCV pide al TSJ responder a recurso sobre salario mínimo

Organización Venezolana de Autismo insta a liberar a presos políticos con TEA

Respuesta humanitaria en Venezuela solo alcanzó a 41% de la población meta en 2025

Secretario de Energía de EE UU llega a Venezuela para sellar acuerdo energético

Tras año y medio de prisión fue excarcelada la coordinadora de Súmate, Nélida Sánchez

La perla del día

Organización Venezolana de Autismo: “El aislamiento, la ruptura de rutinas, la falta de medicación y el entorno hostil de los centros de reclusión generan daños psicológicos y regresiones que pueden ser irreversibles”.



Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

Un video que circula masivamente en redes sociales ha tocado fibras profundas: un gato permaneció al lado de su dueño enfermo mientras era atendido por personal médico.

La ñapa (recomendamos…)

Estos son los planes gratuitos que puedes hacer en Caracas en la semana del amor y la amistad.