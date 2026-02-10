Piden a la AN ampliar Ley de Amnistía ante el temor de posibles exclusiones

Familiares de presos políticos acudieron este marteS , 10 de febrero, a la Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista con el objetivo de exponer cada caso ante los diputados y que escuchen sus sugerencias, a propósito del proyecto de Ley de Amnistía que ya fue aprobado en primera discusión, dado a que, según advierten, “más de la mitad” podría quedar excluida si se aprueba como está planteada.

Poco antes de las 11:00 de la mañana comenzó una concentración en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, donde familiares clamaron por la liberación de sus seres queridos y por tener información sobre los que aún siguen desaparecidos. Allí llegaron los diputados opositores Nora Bracho y Luis Florido.

La diputada Nora Bracho resaltó que son muchas mujeres quienes se han organizado para pedir la libertad de sus familiares. “Yo creo que es muy importante que las escuchemos y seamos empáticos”, dijo. La parlamentaria escuchó a algunos familiares y les manifestó que “no puede haber criminalización de la disidencia”.

Por su parte, el diputado Luis Florido señaló que existen otros mecanismos para lograr la libertad de los presos políticos, como la derogatoria de leyes como Simón Bolívar y la ley Contra el Odio, por las cuales hay muchas personas detenidas. “La derogatoria de esa ley y sus efectos. ¿Pero cómo lo vas a hacer? En eso estamos trabajando”, dijo. También vaticinó que tras la consulta pública y la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía, la redacción de la ley “será muy distinta” a la que ya fue planteada en primera discusión.

A Florido se le preguntó qué opinaba de la nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien este 10 de febrero fue devuelto a su casa bajo arresto domiciliario y un grillete electrónico. “Soy muy amigo de él, lo conozco bien, su expresión diaria fue la que usó en uno de sus memes. Creo que fue un poco imprudente, pero eso no implica que tenga que volver a la cárcel”, señaló.

“Más de la mitad de presos políticos quedarían excluidos”

Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), recordó que “esta es una lucha de muchos años”. En el caso de la suya, son 18 años “de persecución, burla y tragedia, y con nosotros, miles de víctimas”. Baduel alertó también que el Estado ha incumplido con las excarcelaciones anunciadas desde el pasado 8 de enero.

La activista advirtió asimismo que “más de la mitad de presos políticos quedarían excluidos de esta Ley de Amnistía si se aprueba sin escuchar a las víctimas”, recordando que durante años, han acudido a instituciones del Estado y no han respondido. Destacó que ya son 33 días que los familiares han hecho vigilias en los centros de detención esperando que sean excarcelados.

“No vamos a bajar la guardia, seguiremos en las calles denunciando que día tras día nos revictimizan y prolongan el dolor, cuando supuestamente están hablando con un discurso de reconciliación y de paz”, alertó.

Entre esas alertas de exclusiones de la ley se encuentran los hermanos Otoniel, Rolando y Juan Guevara, quienes llevan más de 21 años tras las rejas por el asesinato de Danilo Anderson, delito que su familia asegura “no cometieron”. Jackeline Sandoval, esposa de Rolando Guevara, alertó que su pareja y sus cuñados estarían excluidos de la Ley de Amnistía si no se modifica el primer borrador.

“No están incluidos porque ellos excluyeron el homicidio como delito a ser protegido por esta Ley de Amnistía”, señaló Sandoval, al solicitar la amplitud de esta ley.

Hablan desde el chavismo

Varios diputados de la bancada oficialista acudieron al lugar donde posteriormente recibieron a un grupo de familiares de presos políticos. Entre ellos estaba Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, quien a pesar de no haber declarado mucho a los medios, sí respondió cuando le preguntaron por la situación de Juan Pablo Guanipa.

“Cuando te otorgan una medida se debe respetar el espíritu de la medida para incorporarse a la política con respeto a las instituciones y no repetir, la garantía de no repetición es importante”, señaló Arreaza, mientras los familiares de presos políticos le pedían por sus seres queridos.

Pero quien más comentó sobre el recibimiento a los familiares fue el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien ofreció declaraciones tiempo después que comenzó la reunión. Villegas salió acompañado de Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras; Indira Urbaneja y la profesora Ana María Sanjuan, que forman parte de la denominada comisión por la paz de la presidencia encargada, Villegas señaló que acudieron como invitados de Jorge Arreaza.

“Ha sido una jornada muy respetuosa entre todos los presentes. Todos los testimonios nos tocaron el corazón. Todos los venezolanos estamos en una hora de dejar que nuestro corazón se abra y compartir el dolor de todos nuestros semejantes”, señaló Villegas en declaraciones a los medios.

Villegas indicó que se han reunido con sectores empresariales, iglesia, ONG, mujeres “chavistas y opositores” y movimientos de campesinos, entre otros: “Tenemos la disposición de abrir espacios para conversar con todos los sectores nacionales”.

Además, informó que el Programa para la Convivencia y la Paz tiene previsto comenzar a reunirse con familiares de presos políticos a partir de este miércoles, 11 de febrero. “Hemos propuesto que quienes no hayan podido ejercer el derecho de palabra en esta jornada… puedan participar con nosotros también”, señaló. Antes de retirarse, conversó con algunos familiares de presos políticos detenidos por la Operación Gedeón, quienes le manifestaron: “Queremos fe de vida, tenemos siete meses que no sabemos de ellos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.