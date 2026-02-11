TelegramWhatsAppFacebookX
Tras año y medio de prisión fue excarcelada la coordinadora de Súmate, Nélida Sánchez

“Ya se encuentra en su casa con buen estado de salud, cobijada por sus familiares más cercanos, entre ellos sus padres e hijas. Agradecemos a todas las personas y organizaciones que alzaron su voz solicitando su liberación y que siempre se mantuvieron atentos y solidarios con la situación a la cual fue sometida nuestra compañera”.  

Con ese comunicado, la organización Súmate confirmó este martes 10 de febrero la excarcelación de Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación de la ONG, detenida de manera arbitraria el pasado 28 de agosto de 2024.  

La organización denunció que con Sánchez usaron la misma práctica sistemática que con otros presos políticos al someterla a un proceso judicial viciado, donde no se tuvo acceso al expediente, se facilitaron pruebas falsas y no hubo posibilidad de contar con una defensa privada.  

Aunado a eso, los familiares de Sánchez revelaron que fue torturada y sometida a tratos crueles e inhumanos cuando estuvo recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide.

La familia de Sánchez indicó que las autoridades hicieron caso omiso de llamados a atención médica en vista de la delicada condición de salud de Nélida.

Sánchez forma parte de las más de 400 personas excarceladas que ha reportado la ONG Foro Penal Venezolano desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la salida de las prisiones de un número importante de presos políticos el pasado 8 de enero, cinco días después del bombardeo por parte de las fuerzas armadas estadounidenses que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

UCAB exige derogación de leyes que obstaculizan la convivencia pacífica
Familiares denunciaron torturas y tratos crueles mientras estuvo en El Helicoide
Sánchez
Sánchez fue detenida el pasado 28 de agosto de 2024
UCAB exige derogación de leyes que obstaculizan la convivencia pacífica
