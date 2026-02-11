Respuesta humanitaria en Venezuela solo alcanzó a 41% de la población meta en 2025

La Respuesta humanitaria en Venezuela asistió a 2,1 millones de personas en 2025, lo que representa apenas 41% de la población objetivo establecida en el Plan de Respuesta Humanitaria (PRH).

Según los datos divulgados por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las mujeres y niñas constituyeron el 58% de las personas atendidas.

La organización precisó que la respuesta operó en 314 municipios y 734 parroquias de todo el país gracias al trabajo articulado de 122 organizaciones humanitarias, de las cuales 69 son nacionales y locales.

Los estados con mayor cantidad de personas alcanzadas fueron Zulia (440 mil personas), Miranda (297 mil personas) y Bolívar (195 mil personas).

Sectores con mayor cobertura

Los clústeres que atendieron a la mayor cantidad de personas fueron: Salud (991 mil personas), Seguridad Alimentaria y Medios de Vida (937 mil personas) y Protección y las Áreas de Responsabilidad (595 mil personas).

Además, 156 000 personas participaron en actividades de prevención o respuesta a desastres, un componente clave en un país expuesto a riesgos naturales y eventos asociados a la actividad humana.

La respuesta humanitaria en Venezuela enfrenta un grave déficit de financiamiento. En 2025, solo se recibieron 115 millones de dólares, equivalentes al 19% de los 606 millones solicitados en el PRH. Esta brecha coloca a Venezuela entre las operaciones humanitarias más desfinanciadas del mundo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

