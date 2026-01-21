Más de 200 mujeres víctimas de VBG atendidas gracias a alianza entre Avesa y Plafam

En un contexto nacional donde la crisis multidimensional persiste y las brechas de desigualdad de género se han agudizado, la respuesta de la sociedad civil organizada se vuelve más vital que nunca. Ante este panorama, la alianza entre la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) ha demostrado ser un apoyo importante para cientos de mujeres.

Desde el inicio de la implementación operativa de sus servicios conjuntos en septiembre de 2025, el proyecto “Juntas por la atención a víctimas de violencia basada en género en Venezuela” —respaldado por la Unión Europea— ha logrado una cifra de impacto contundente: más de 200 usuarias atendidas en tan solo cuatro meses.

Una respuesta urgente ante un contexto crítico

Venezuela atraviesa un momento donde la precariedad de los servicios públicos y las barreras económicas dificultan el acceso a la justicia y a la salud mental. La violencia basada en género (VbG) no da tregua, y la falta de rutas institucionales claras hace que muchas sobrevivientes queden en el desamparo.

En este escenario, la unión entre Avesa y Plafam no es solo una colaboración logística, sino una fuerza estratégica que combina la experticia en salud sexual y reproductiva de Plafam con la trayectoria en atención psicológica y la defensa de derechos de las mujeres de Avesa. Esta sinergia permite una atención integral que el Estado actualmente no logra garantizar de forma masiva.

Innovación y atención especializada

El éxito de estos primeros meses radica en la implementación de servicios psicológicos y legales gratuitos, seguros y confidenciales a mujeres víctimas de VbG en Amazonas, Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital y Miranda. El proyecto destaca por su enfoque interseccional, con el desarrollo en curso de protocolos específicos para grupos que enfrentan barreras adicionales de discriminación:

Mujeres indígenas: Adaptando la atención a realidades culturales y lingüísticas.

Adaptando la atención a realidades culturales y lingüísticas. Mujeres con discapacidad: Eliminando barreras de acceso y comunicación.

Eliminando barreras de acceso y comunicación. Mujeres con VIH: Brindando un entorno libre de estigma y discriminación.

Brindando un entorno libre de estigma y discriminación. Mujeres en situación de violencia general: Ofreciendo rutas de salida y empoderamiento.

El valor de la unión

Con cuatro décadas de experiencia individual, Avesa y Plafam reafirman que la salida a la crisis de violencia en Venezuela pasa por el fortalecimiento del tejido social y el apoyo institucional. Los resultados de estos primeros cuatro meses son solo el inicio de un esfuerzo sostenido por devolver la dignidad y la seguridad a las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas.

Contacto para atenciones

La atención es virtual o presencial de lunes a viernes de 8am a 5pm. Se puede solicitar la cita por Whatsapp a través de:

AVESA 0424-1659742 / Puerto Ayacucho: 0416-4165087

PLAFAM 0412-2273712