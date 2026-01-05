“Acceso total a Venezuela”: la condición que Trump asegura haber puesto a Delcy Rodríguez

“Acceso total a Venezuela. Acceso total. A la industria petrolera y otras cosas, que nos permitan reconstruir Venezuela. Reconstruir los puentes, la infraestructura. Todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”. Eso fue lo que reveló Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haber exigido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

En conversación con periodistas este 4 de enero, el mandatario de EEUU agregó que su país está en este momento “a cargo” de Venezuela y aseguró que Rodríguez “está cooperando” con sus peticiones.

Q: What do you need over the next two weeks from Delcy Rodríguez?



TRUMP: Total access. We need total access. We need access to the oil and other things pic.twitter.com/uHQ8Z27JB6 — Aaron Rupar (@atrupar) January 5, 2026

Previamente, Trump había declarado a The Atlantic que Rodríguez “pagará un precio muy alto” si no “hace lo correcto” y coopera con la intervención estadounidense en el país. Agregó incluso que podría enfrentar “un destino similar al de Maduro, o pagar un precio probablemente más alto” que el de quien está detenido en una prisión federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, tras ser capturado por Estados Unidos.

En la conferencia de prensa de este 4 de enero, Trump reiteró que “Si no cumple, [Delcy] se enfrentará a una situación probablemente peor que la de Maduro» y comentó que “Maduro se rindió inmediatamente. Levantó las manos y se entregó (…) Ella también podría… Fuimos tan efectivos, y fue tan rápido y violento que levantó las manos”, remarcó.

Posterior a estas declaraciones, y un día después de una retadora alocución en la que calificó el ataque de EEUU para capturar a Maduro como “una atrocidad que viola el derecho internacional”, Rodríguez difundió un comunicado en el que expresó disposición a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido” con Donald Trump y en el que firmó como “presidenta encargada de la República”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.