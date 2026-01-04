“Ejecución implacable”: Así describe EEUU la operación de captura de Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) emitieron un comunicado conjunto informando que, tras una misión de aplicación de la ley, Nicolás Maduro ha sido puesto bajo custodia estadounidense.

Según el documento, que fue compartido en X por la fiscal general Pamela Bondi, la operación se realizó con el fin de que el acusado “comparezca ante la justicia” por cargos relacionados con el tráfico de narcóticos a gran escala.

La misión fue descrita como un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra, junto con la Comunidad de Inteligencia y socios internacionales. El informe oficial señala que la ejecución de la operación fue liderada por el Departamento de Guerra y requirió meses de “coordinación, planificación detallada y una ejecución impecable”. Asimismo, se precisó que el personal actuó en “estricta conformidad con la legislación estadounidense y los protocolos establecidos” para el traslado de dos acusados de alto riesgo.

El Gobierno de Estados Unidos vinculó esta acción a un proceso penal en curso por delitos que, según el comunicado, han “alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas”. Las autoridades afirmaron que se intentaron agotar las “opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica”, pero que dichas oportunidades fueron rechazadas.

La declaración concluye señalando que la responsabilidad del resultado recae en quienes continuaron con su conducta delictiva y reafirma el compromiso del Departamento de Justicia con la “rendición de cuentas, el estado de derecho y la protección de la seguridad nacional”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.