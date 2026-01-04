Marco Rubio pide “realismo” ante una transición en Venezuela: “Tomará tiempo”

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció detalles sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y delineó la hoja de ruta de la administración del presidente Donald Trump para el país.

En una reciente entrevista para el programa Face the Nation de CBS News con la periodista Margaret Brennan, Rubio enfatizó que, aunque Maduro ha sido removido, la presión de EEUU se mantendrá firme mediante una “cuarentena petrolera” y el despliegue naval más grande de la historia moderna en el hemisferio occidental.

Una operación militar de “alta sofisticación”

Rubio defendió la decisión de enfocarse exclusivamente en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, calificando la misión como una de las más “atrevidas, complicadas y sofisticadas” que el país ha llevado a cabo en mucho tiempo. Según el Secretario de Estado, comandos estadounidenses aterrizaron helicópteros en la base militar más grande de Venezuela, capturaron al “objetivo número uno” en apenas tres minutos y lo extrajeron del país sin perder activos ni personal.

Ante los cuestionamientos sobre por qué no se arrestó a otros altos mandos como Diosdado Cabello, Rubio fue tajante: “No puedes simplemente entrar y succionar a cinco personas a la vez… El objetivo principal era el hombre que afirmaba ser el presidente de un país que no lo era”. Ambos detenidos se encuentran ahora enfrentando el sistema de justicia estadounidense.

La estrategia de la “cuarentena petrolera”

El pilar central de la estrategia actual no es una ocupación militar, sino una parálisis económica dirigida al sector petrolero. Rubio explicó que la industria petrolera venezolana está “en ruinas” y actualmente solo beneficia a una élite de “oligarcas y piratas”.

Según explicó, el objetivo es que EEUU utilice esta cuarentena como una “palanca de presión” para forzar cambios que protejan el interés nacional estadounidense y brinden un mejor futuro a los venezolanos.

Como condiciones para el alivio, Rubio señaló que las sanciones y la vigilancia naval continuarán hasta que se detenga el narcotráfico, se expulsen a grupos como las FARC, el ELN y Hezbolá, y se elimine la influencia de Irán y Cuba.

“Queremos que cese el narcotráfico. No queremos que nos acerquen más pandilleros. No queremos ver la presencia iraní y, por cierto, cubana del pasado. Queremos que la industria petrolera de ese país no beneficie a piratas y adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo. Queremos que todo eso suceda. Insistimos en que suceda”, dijo.

El futuro político y la relación con Delcy Rodríguez

Tras la salida de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue designada para ejercer funciones de presidenta encargada, una situación que Rubio describió como un proceso que requiere “estatismo maduro”.

Rubio explicó que la diferencia es que Maduro, a quien considera “ilegítimo”, era alguien “con quien no se podía trabajar”, que además no cumplía los acuerdos que hizo y dejó “en ridículo a la administración Biden por el acuerdo que hicieron con él”.

Incluso, Rubio dijo que al oficialista le ofrecieron en múltiples ocasiones “la oportunidad de retirarse de la escena política de forma positiva”. Pero Maduro decidió no hacerlo, “y ahora está en Nueva York”.

¿Qué pasará con Machado y González Urrutia?

Dentro del complejo panorama político tras la captura de Maduro, el Secretario Marco Rubio reafirmó la postura de Estados Unidos respecto a las figuras clave de la oposición venezolana, destacando varios puntos. En primer lugar, expresó una “tremenda admiración” tanto por María Corina Machado como por Edmundo González. Subrayó que la administración mantiene su visión sobre los resultados de las elecciones de 2024, las cuales fueron calificadas como ilegítimas en su resultado oficial por EEUU y decenas de países.

Rubio precisó que, aunque Machado es una líder fundamental, Edmundo González fue quien figuró oficialmente en la boleta electoral en los comicios pasados. No obstante, dijo: “Fueron unas elecciones ilegítimas, y por eso no es un presidente legítimo”.

Pese a reconocer la victoria moral y electoral de la oposición, Rubio pidió “un poco de realismo” respecto a una transición inmediata al poder. Explicó que, tras 15 o 16 años de sistema chavista, es “absurdo” esperar que se celebren nuevas elecciones o se complete una transición democrática apenas 24 horas después del arresto de Maduro.

Pero además, enfatizó que, si bien el objetivo es que Venezuela se convierta en un lugar “completamente diferente”, el proceso “tomará tiempo” y no sucederá en las próximas 15 horas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.