El Mañanero del 4 de diciembre: La CPI y el estancamiento de la justicia en Venezuela

Venezuela es el primer país de América bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI). Desde hace seis años, la institución judicial internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales de la última década.

Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso. La falta de cooperación gubernamental ha sido el desafío más relevante, según las declaraciones ofrecidas por el fiscal Mame Mandiaye Niang, quien informó el pasado 1 de diciembre, el cierre de la oficina de la CPI en Caracas.

“El sistema de justicia internacional le ha fallado a las víctimas en Venezuela”

Trump anunció que comenzarán los ataques por tierra

A militares con pena cumplida les abrieron otro proceso y los trasladaron a Fuerte Guaicaipuro

Supuesta condena de 30 años a yerno de Edmundo González: su esposa exige información oficial

Medianálisis: Falcón, el octavo estado del país con más femicidios

El líder de oposición Edmundo González Urrutia rechazó la condena impuesta a su yerno Rafael Tudares Bracho. “30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, expresó a través de su cuenta en x.

La arbitrariedad exhibe fragilidad. Toda decisión pública debe ajustarse a la ley, o queda fuera de la legitimidad democrática.



Por eso rechazo la condena impuesta a Rafael Tudares Bracho: 30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una… https://t.co/wZGUT70uAF — Edmundo González (@EdmundoGU) December 3, 2025

En la ñapa de este jueves te recomendamos la película Zootopia 2. La secuela de la cinta de 2016, no solo estableció un récord de taquilla en lo que va de 2025, sino que también fue el cuarto mejor estreno en la historia detrás de Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y 🕸 Spiderman: Sin camino a casa.