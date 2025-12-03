Supuesta condena de 30 años a yerno de Edmundo González: su esposa exige información oficial

La información extraoficial difundida en redes sociales y algunos medios digitales, sobre la presunta condena a 30 de prisión contra Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, alertó a la esposa del preso político, Mariana González de Tudares, quien exige información oficial del paradero y proceso judicial contra su cónyuge.

En un comunicado difundido en redes sociales la noche de este martes, 2 de diciembre, González de Tudares recordó que su esposo lleva 11 meses detenido y desde entonces, se encuentra bajo “desaparición forzada”.

“Ante esas informaciones extraoficiales cumplo con indicarles que mi abogado y yo estaremos acudiendo ante las autoridades correspondientes a solicitar información oficial pertinente”, expresó Mariana González de Tudares en el texto, quien agregó que pese a los “obstáculos y barreras” para acceder a información oficial y defender los derechos de su esposo, acudirán una vez más para conocer el estado del juicio “que clandestinamente se le ha seguido” para informar lo que le indiquen las autoridades.

Asimismo, aclaró que el proceso judicial y juicio penal contra Rafael Tudares “ha violado flagrantemente sus derechos humanos y garantías” establecidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el cual fue suscrito y ratificado por el gobierno venezolano. Denunció también que ese juicio “ha violado el derecho al debido proceso” y los derechos y garantías que establecen varios artículos de la Constitución.

González de Tudares alertó que su esposo sigue en “situación de desaparición forzada”. Pese a que las autoridades le informaron que estaría en el Sesmas del Rodeo I, al acudir le han negado que esté allí recluido. También le han negado que esté en el Sebin de El Helicoide, el de Plaza Venezuela o en todos los centros de detención a los que ha acudido. No ha tenido comunicación con su esposo desde el día en que fue detenido.

Abogado alerta la condena

Zair Mundaray, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público, anunció previo al comunicado de la esposa de Rafael Tudares que, según le informaron desde el Circuito Judicial Penal de Caracas, la noche del 1 de noviembre la juez tercera en materia de Terrorismo Alejandra Romero condenó al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión.

Según alertó Mundaray, también habría sido condenado Luis Guillermo Iztúriz, líder de Vente Venezuela en el estado Miranda, en su caso, a 20 años de prisión. A ambos les habrían impuesto esta condena “por inventados delitos de terrorismo y conspiración”, por lo que en su mensaje, publicado en X, Mundaray denunció que Tarek William Saab, fiscal impuesto por la constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, “forjó un expediente sin prueba alguna para sostener este patraña”.

